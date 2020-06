ČOLAK ME SNIMAO DOK SAM SPAVALA, PA SU POČELE UCENE: Ermina iznela JEZIVE detalje o Banetu, ovako ju je URNISAO! VIDEO

Ermina Pašović počela je da priča celu hronologiju svog odnosa sa Banetom Čolakom, ali i iznela šok detalje.

"Ja sam Baneta upoznala, mislim da je bio 3. avgust, u lokalu mog rođaka. Bane je godinu dana pre toga bio tamo i upoznao je moju rođaku. Ta jedna devojka, rođaka moja, ona je bila maloletna. Bane se dopisivao s njom, ona je lako podvoljdiva i slala mu je neke snimke. Ona se bila zaljubila u njega, ja sam njega zamolila da je blokira i on je to uradio. Usred noći je on meni pisao, ja znam da je preko nje došao do mog broja. I on je tu bio uporan. Saznao je moju adresu od kuće, slao mi je cveće... Nema šta čovek nije uradio, da bi došao do mene. Ja sam pratila "Zadrugu 2" i znam za to sa Zerinom. Amar je izbacio prepiske, izvini Amare što te spominjem, ali moram. Bane je non-stop spominjao u drugoj sezoni Amara. On mi je rekao da zna Baneta kao divnog dečka i da ne zna šta mu se dešava", izjavila je Ermina i dodala:

foto: Printscreen

"On je došao u Sarajevo, da odemo na kafu. Htela sam da ga skinem s dnevnog reda, to mi je bila najveća greška. Ona mi je pričao o Zerini, kako mu je bacila magiju, kako je ona njega s*ksulano zadovoljavala, da mu je stavljala mensturaciju u kafu."

"Ja verujem u takve stvari i mene je toga strah. Ona mi je rekao da je došla Jasmina ovde za Novu godinu. Onda je rekao da je Jasmina išla kod hodže u Sarajevo da mu skine te mađije... Da mu je došla ovde za Novu godinu s nekim vlažnim maramicama i da će mu se te čini skinuti i kako se on onda sklonio od nje. Onda si mi pričao kako ti je Zerina uvek govorila da mora da te odbija, da ćete napolju biti zajedno. To nije bila sprdnja, jer si i Ivani pričao da sam ja to isto radila. Onda je rekao da on mora da pravi priče, da bi bio zanimljiv. Onda je on meni psiao da uđemo zajedno, imam sve u telefonu. Ja sam sve to odbila bila. Kad je opet došao u Bosnu, tu je nastala moja najveća greška. Mi do tada nismo ništa imali, došlo smo u to mesto, imala sam svoju rođaku koja je bila nevina... Malo smo popili, tu smo bili, posle toga smo uzeli hotel gde sam ja zaspala, on je mene u noći snimao kako ja ležim u krevetu. Ja to nisam znala, spavala sam", dodala je Ermina.

"Bila si budna! Ti nisi spavala, a ja te snimao. Ermina, nisi bila gola na tom snimku, dobro znaš!", pravdao se Čolak.

foto: Printscreen

"Tu su počele prve njegove ucene, zato sam ja odmah poverovala Ivani. Ja sam mislila da sam zaljubljena u ovog čoveka i jesam bila ljubomorna na ovu devojku (Ivanu), meni bi bilo najlakše da se sada ogradim od ovog čoveka. Trudnoća je bila laž. Otac jednog poznatog bosanskog repera je zaustavio auto u Sarejevu... Ja sam se frapirala. On je hteo da na osnovu svega sa Zerinom da ga... Ja poznajem tog čoveka i smirila sam ga", rekla je Ermina.

"Ermina je meni rekla da se nešto dešava s njom čudno i poslala mi snimak s ultrazvuka", rekao je Čolak.

"Laže! Bane je meni davao ovde instrukcije kako da se ophodim prema Gagiju! Eto! Za svaki korak mi je davao instrukcije i pričao šta treba da radim. U izolaciji ko je koga ostavio?", povikala je Ermina.

