ERMINA BORU GAĐALA ŠOLJOM, PA PLAČUĆI POBEGLA! Prozvao je batlerom porodice Đogani i napravio NEVIĐENI LOM! (VIDEO)

Ermina Pašović osetila se strašno uvređenom kada ju je Bora Santana tokom Luninog i Markovog suđenja prozvao batlerom porodice Đogani. Ona ga je tada, naime, gađala šoljom pa u suzama pobegla u pab, gde su se Šopićeva i Stefan Karić namučili da je uteše.

"Mogu da kažem da Ermina živi svoj san, ona je s uživanjem pravila pitu, ja sam živ svedok da je ona uživala kada je u Sarajevu upoznala Lunu i Marka", rekao je Bora.

"Nije u redu da tako priča, Ermina je ovde učinila više za druge veze od muškaraca", dobacila je Kemezova.

"Ona je batler porodice Đogani", odbrusio je Santana pa "zaradio" šolju, a Ermina nervni slom.

"Šta je problem i da je fan, šta je problem da je fan?" pitao je Miljković, koji nije mogao da ostane imun na sve što je video i čuo.

"Dokle to da uvodite fanove, dokle više? Ja imam pik na nju od prvog dana, ona mi je upropastila svadbu. Svi su rekli da je sluškinja, batler, kako god", nastavio je Bora.

"Sve iznesi, ali nemoj da je vređaš, nemoj da podj*bavaš. Nije te gađala, ti si napravio frku kao da te je gađala", nastavio je Miljković.

Uplakanu Erminu Šopićeva i Karić su u pabu, pak, uveravali da Santana - nije mislio ništa pogrešno.

"Bora to govori od početka, mene to boli! Šta on ima, ja znam ko sam i šta sam, imam pedigre, znam odakle potičem. Ja nisam osoba koja se prsi, ali Bora zna da moja porodica ima i batlere, i obezbeđenje, i vozače, i sve. On to zna, video je sve, zato i priča. Ne mogu da verujem koliko je čovek sujetan. Ja sam takva, ja volim da pomognem svima", kroz suze je govorila Ermina.

"Niko ne osporava to. Ja sam prvi pitao Matoru da mi pomogne da iznenadim Erminu. Ona da zna da sprema kao ti, ona bi mi pomogla. Ti znaš da ti ne zameram to, ali ti zameram što si prevrtljiva", dodao je Karić, kome je Ermina zamerila što ju je provocirao za stolom zajedno sa Borom.

U jednom trenutku i Luna Đogani pridružila im se u tešenju.

"Ti znaš da te mi ne gledamo tako, znaš da ovde ljudi od svega lepog naprave ružno", pričala joj je ona.

"Smeta mi, ne mogu. Ne radi se o vama, problem je što se to non-stop potencira, ja nisam samo za vas, ja svima pomažem", kukala je Pašovićeva.

"Izdrži još dvadeset dana, to je ovde tako", trudila se Luna.

