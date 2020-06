TEODORU RASKRINKALA SESTRA POGINULOG BIVŠEG! Evo kako su se STVARNO UPOZNALI i ko im je finansirao ZAJEDNIČKI ŽIVOT!

Teodora Čelarević u noći rezervisanoj za nominacije u vili "Parova" prva je bila na tapetu posle dramatičnog rijaliti poligrafa - naime, sestra njenog poginulog bivšeg, Amina, oglasila se pa je raskrinkala tako što je iznela brojne nepoznate detalje njihove veze.

"Prvo ću da kažem da nije istina da moj brat nije imao nikakvu diplomu kao što Teodora priča. Drugo, oni su se upoznali tako što je moj brat video jedne večeri nju kako se svađa sa nekim arapskim momkom na ulici. Onda se približio i upitao šta se dešava. Arapin je rekao da je ta cura njegova devojka i da mu je uzela sto evra koje nije želela da vrati. Dao je Arapinu te pare koje je dugovala Teodora i rekao je da je ostavi na miru. Poveo je Teodoru sa sobom jer kako je rekla, nije imala gde da živi jer se posvađala sa momkom i babom. Moj brat je živeo sam, te mu je pomoć u kući dobro došla. Tako su počeli da žive zajedno Teodora i on. Moj otac je njega finansirao i plaćao je račune za njih dvoje. Posle se moj brat zaljubio u nju. Njemu se nije dopalo nešto kod nje. Ona mnogo laže. Nije bila iskrena sa njim. Delila je stvari koje moj brat kupi. Slala je svojoj porodici. To što je mog brata prijavila policiji jer ju je navodno tukao, nije istina. Nije imala ni jednu modricu na telu. Lagala je kako je on uzeo od nje neke stvari. Policija je verovala mom bratu. Pošto mu je oduzet pasoš, nije mogao da napusti zemlju kako bi se lečio jer mu je rame bilo povređeno. Teodora mu je pomogla da napusti zemlju", ispričala je Amina, a Čelarevićeva na to nije ostala imuna.

"To nije istina. Njega niko nije tukao. On se predozirao i pao i povredio rame. Ja uopšte nisam kriva za njegovu smrt. Ja nisam nikoga ubila", rekla je ona.

"Molim te samo pričaj istinu, Teodora! On je tebe jako voleo i bolelo ga je šta je video na snimcima. Mi smo mislili da imaš bebu sa njim", dodala je sestra.

