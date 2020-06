ZAVRŠILA SAM NA INFUZIJI, DOKTOR JE REKAO DA SAM TRUDNA! Luna Đogani ispričala šta joj se desilo posle REJV ŽURKE! VIDEO

Luna Đogani u ranim jutarnjim satima ispričala je Ermini Pašović i Marku Miljkoviću kako se provela na jednom letovanju.

Ona je u Grčku išla sa prijateljicama, a letovanje joj nije ostalo u lepom sećanju.

"Išle smo autobusom, ostale smo deset dana, žurke, svako veče ludilo. Prvo sam proklela dan kada sam ušla u autobus, mozak me je zabolelo, trepavica, sve me je bolelo. To je Grčka, ostrvo, 26 sati, ja budala, kao hoću, nisam se ni raspitala gde i šta. Ja sam bila ljuta, besna i nervozna. Izgleda kao javna kuća, neki apartman, ima dve sobe, kuhinja 2 sa 2, terasa i to je to. Prvi dan išle da se kupamo, dolazimo na plažu, ona prljava, more prljavo, ništa se ne vidi, crno. U tom trenutku kreće kiša, grmljavina, grad, 'alo, došla sam na letovanje", pričala je Luna, pa dodala:

"Ja poludela! Ja sam tad bila opterećena Instagramom, morala sam odmah da okačim sliku... Drugi dan već krećemo da se svađamo, ova hoće u strptiz bar, ova hoće da jaše bika, a ova hoće da pije iz epruveta, a ja hoću giros da jedem. Užasno je bilo, svi su bili nadrogirani, spopadaju. Sve žurke su bile taj rejv, ti ljudi su prenaporni. Poslednjih dana ja se razbolim i završim na infuziji, povraćalo mi se. On se vraća i doktor mi kaže da izgleda da sam ja trudna, ja u šoku, na grčkom mi tu nešto objasnio, jedva smo se mi sporazumeli. Ja mu govorim da nije sigurno."

