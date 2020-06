MENSURU AJDARPAŠIĆU PAO MRAK NA OČI! Urlao i lupao rukama o sto kao nikada do sad: Doveli ga do LUDILA!

Anabela Atijas postavila je Lepom Mići prilično škakljivo pitanje u okviru "Igre istine", pa napravila haos za crnim stolom. Mensuru je, naime, veoma teško palo sve što je tada bilo izrečeno, da je u jednom trenutku navalio da urla koliko je mogao i udara rukama o crni sto "Zadruge".

"Mićo, ja imam neki utisak, a mislim da se to negde sluti... da je Mensur jedan od najvećih favorita i ja mu iskreno želim to od srca. Šta misliš, kome to najteže pada u kući?"

"Da li je pobednik, to ćemo videti, to se ne zna, ali je u krugu ozbiljnih favorita, to se vidi kada ode u izolaciju, a narod je jedini koji sudi. Mnogi sada oko Mensura skaču i prikazuju se kao neki kojima je zaista drago, ali mu oni nisu prijatelji. Ja sam čovek koji je surov, možda nekad nisam realan i koji greši, ali pamtim šta je rečeno za nekog uz koga si. Mensur je ovde bio u početku sa većinom loše, kao i sa Minom sa kojom je ušao u vezu, sa Ivanom i Jelenom, one su ga branile. Sebe ću izostaviti, jer sada pričam o tome. Sećam se kad je Mensur udario Baneta, to je zadnji njegov loš potez, posle kog je Mensur otišao totalno u kontru i posvetio se Mini. Edo je jednom rekao da mu se gadi, da li je bila ta reč, ili teško mu je, da sa takvim čovekom deli vazdušni prostor, to je rekao tu noć kad je udario Baneta", pričao je Mića.

"Nisam, Mina ti si bila tu, što bih to rekao?" pravdao se odmah Edo.

"Ja se sećam šta je Edo rekao, ako to nije rečeno... Evo, ja dam 20.000, on neka da 20 evra da nije rekao. Posle izlaska iz zatvora, seli su i imaju najbolji odnos. Kad su bile nominacije, ja sam čuo to da ga nikada ne bi poslao u izolaciju", rekao je zatim Mića, a sa njim su se složili Đedović i Zorica Marković.

"Ti znaš da se ja ne pravdam nikada, ja da sam to rekao, ja bih mu to i rekao. To veče kada se osuđivao, ja sam rekao da osuđujem što to kaže, a ja pozivam Minu da kaže šta se desilo", ubacio se još jednom Fetić.

"Ne znam da li je rekao za njega ili nije da je sramota..." prokomentarisala je Mina. "Ja najgorem neprijatelju to nisam rekao, to nisu moje reči", tvrdio je, pak, Edo.

Zadrugari su, naime, optužili Eda da je slagao, a onda je Mensur progovorio. Zadrugar se toliko iznervirao da je čak počeo da urla na cimere i sve vreme udara rukama o crni sto.

"Ja se ne pecam na ovo, ima mnogo ljudi koji govore o meni. Ovde niko nikog ne voli, ja nisam dužan da volim nekoga, ne interesuje me to", nervirao se on.

"Edo, najveći si lažov kog sam upoznao! A tebi se kunem u majku moju da postoji klip", urlao je na kraju i Lepi Mića.

