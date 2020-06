MININ PLAN JE BIO DA SE REŠI MENSURA? Objasnila i kako i zašto, pa najavila TUŽBU za Tomovića?! Sve šok za ŠOKOM!

Bela kuća "Zadruge" cela se zatresla pošto je poligraf pokazao da je Mina Vrbaški slagala kada je bila pitana da li joj je bio cilj da diskvalifikuje Mensura iz rijalitija. "Da li ti je ikada bio cilj da disfkvalifikuješ Mensura?" glasilo je pitanje, na koje je Mina negativno odgovorila, pa poligraf to prepoznao kao laž.

"Ako je nešto izrečeno, da li to toliko ulazi u podsvest, zato što ja znam koliko puta sam ja objašnjavala situaciju, ja njega nisam navlačila na to, ja znam da sam samo jednom prilikom rekla da sam se dodvoravala Vladimiru. Ja znam da ja sebi nikad ne bih mogla da oprostim to, ako je tako, u redu, ja sam rekla ovde to i njemu sam to rekla i za stolom", pravdala se Mina.

"To je bio i njegov i njen cilj, oboje su se borili da ja odem odavde! Ja sam smetao nekome, iz razloga što sam ja nekog poznavao vrhunski, ali i dalje sam tu i do kraja ću biti tu. Ja sam sada ovde na ovom mestu! To što je Mina imala nameru, ja njoj nikada ništa nisam napravio", rekao je Mensur.

"Meni su krenule pretnje drugi dan po njegovom ulasku, bilo mi je branjeno da imam kontakt sa njim i da njegovo ime spomenem u njegovom (Tomovićevom) prisustvu. I ja ću tužiti Vladimira kao Luna što je uradila", šokirala je Mina.

