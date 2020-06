TOMOVIĆ JE REKAO DA ĆE MI MALTRETIRATI MAJKU: Mina se pravdala Mensuru zbog bivšeg, a onda ju je on ovako ODBIO! (VIDEO)

Mensur Ajdarpašić otišao je do radionice, a pratila ga je Mina Vrbaški, koja mu je pričala o pitanjima koja je imala na poligrafskom ispitavanju.

Mensur se iznervirao jer Mina nije mogla da se seti da li je na poligrafskom ispitivanju dobila pitanje o tome da li je namerno htela da ga diskvalifikuje dok je bila u odnosu sa Vladimirom Tomovićem.

"Da li bi se odrekla porodice zbog Mensura? Da li si me podržao u onome?", ja sam rekla ne. Pitaj Stefana, ja nikada nisam kovala plan sa njim. On je hteo da se vi (pobijete), ja nisam htela da se petljam tu. Ja sam u trenutku rekla: "Ma, ja ću da ga diskvalifikujem (Mensura). Što nisi postavio to pitanje?", pričala je Mina Mensur.

"Ti si mi rekao da je on hteo da me izazove da ga udarim. On je znao da bih ga udario, zato je to hteo", nastavio je Ajdarpašić.

"On je pričao da će i mene i moju mamu da j*be, da će da mi mamu maltretira", iznela je Mina.

"Što pričaš to? Boli te k*rac za tu budalu. Kad izađeš, zvaćeš policiju, pa neka odgovara. Lako je kod tebe, tri žene i dete", rekao je Mensur. Na kraju je Mina pokušala da skoči Mensuru u zagrljaj, ali ju je on u tome sprečio.

