NIKOG NIJE VOLELA KAO NJEGA?! Isplivala najveća rijaliti tajna Mine Vrbaški: Ovo sa Mensurom nije NIŠTA!

Mina Vrbaški u okviru "Trenutka istine" žestoko je raskrinkana, kada je došla u situaciju da prizna da nikoga nije volela kao Nemanju Đerića Đeksona.

"Da li si volela Đeksona više od Mensura?" glasilo je pitanje na koje je Mina negativno odgovorila, a poligraf je to prepoznao kao laž.

"Ma nema šanse, ja nikada nikog nisam volela kao njega! Nikada nisam pravila ovolike scene! Ja sam uvek bila pod tabletama", pričala je kroz suze ona.

"Kad je bilo ono, čokolada, rvanje... ja znam, ona je počela da plače", dokusurila ju je Luna Đogani.

"Evo kako ja to vidim, to nije ništa loše, ona je tad volela. Ona sada misli da je to veća ljubav nego tada, ovo kako se sada ponaša sa Mensurom, voli čoveka, ali znam da je Đeksona volela baš dosta. Volela je ona još nekoga, mrtva trka između njih dvojice", prokomentarisao je Janjuš.

