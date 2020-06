TIGAR SE OŽENIO RIJALITI LJUBAVNICOM! A onda joj napravio pakao od života: Urlao na nju koliko je MOGAO!

Aleksandra Jakšić i Darko Radovanović Tigar ušli su u brak u vili "Parova", bez obzira na to što on napolju već ima ženu. Međutim, iako je do sada ona bila "jači", posle svadbe sve se preokrenulo.

Pošto je popio čašicu više, u jednom trenutku Tigar je toliko vikao na svoju novu ženu, da ona nije znala kako da odreaguje, pa ga je samo šokirano posmatrala.

"Sedi dole, slušaj me šta ti govorim, sedi dole kad ti kažem!" urlao je on, što Jakšićevoj nikako lako nije palo.

foto: Happy screenshot

Kurir.rs, M.G/Happy/Foto: Happy screenshot

Kurir