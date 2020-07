GALORINI PAO NA ATINU FERARI? Palčica pobesnela, ovo mu neće OPROSTITI!

Po vili "Parova" šuška se da Alberto Galorini ipak gaji mnogo jača osećanja prema Atini Ferari nego što je do sada pokazivao. U jednom trenutku on ju je čak i nominovao za izbacivanje, ističući da ga nervira, ali Atina je gotovo sigurna da on zapravo "trza na nju". Palčica mu to, po svemu sudeći, neće oprostiti tek tako.

"Ti se dečko ložiš na mene. Bolje priznaj. Zato si ovde sada i kao nešto hoćeš da me uvrediš... Usta ti drhte. Smeješ mi se u lice. Moram da ti kažem jednu stvar, stvarno imaš lep osmeh i to je sve", rekla mu je ona, dok je on uživao u čašici viška.

"I ti si lepa", bil oje sve što je uspeo da izusti, a upravo zbog toga Anastasija Stanojević sada "čupa kosu s glave".

Naime, ona se boji da je on ne ostavi zbog nje, dok Natašu Pajović sa kojom se Alberto ljubio prošle nedelje ne vidi pretnju.

