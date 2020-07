OVO ĆE MU TEŠKO ZABORAVITI! Alberto joj poručio da je odlična ZA BUBANJ POTOK i ne planira da se IZVINI! Nastao HAOS!

Alberto Galorini u večeri osmišljenoj za nominacije u vili "Parova" prozvao je Atinu Ferari napominjući da je "morao da je nominuje jer ga veoma nervira". Zatim, slagao je sve oštru za oštrijom objašnjavajući zašto i nije odavao utisak da će ikada zakopati ratne sekire.

"Moram da je nominujem jer smo imali mnogo konflikta. Jako me nervira. Bahata je i drska. Ako je već stekla ime, svaka čast na tome, ali ponižava sve ukućane. Nema razlog to da radi. Danas me je iznervirala. Pričala je kako ona nije takmičar, već starleta i diva. Ona se hvali nekim glupostima. Tako si pokazala ko si i šta si. Sve spuštaš, ali si i ti niskog morala. Odlična si ali za Bubanj Potok. Tamo si odlična. Trebalo bi da ti srede malo karoseriju. Raubovana si. Ovde ne možeš da se ponašaš kao da si Bogom dana. Moraš da razumeš da to ne pali svuda. Na bezobrazluk se ništa ne dobija. Uhvatila si se Pavaaa i Slađe. Ne razumem to ništa. Ti se Atina ne razlikuješ od Ivane Mitrović. Ako te ne zanima rijaliti ne znam zašto si ovde. Prvo što moraš je da očistiš dušu. Mnogo si negativna", izjavio je on, ali Atina mu nije ostala dužna.

Sve vreme mu se provokativno smejala i slala mu poljupce.

"Mrzim ljude koji glume. Ona zavlači ruku Pavaou u pantalone, a glumi da je svetica i da ima dečka napolju", nastavio je Alberto.

