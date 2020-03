NIKAD SUROVIJI! UZNEMIRAVAŠ ME, NE ŽELIM DA IMAM NIŠTA SA TOBOM: Alberto raskinuo sa Palčicom!

Alberto Galorini i Palčica su konačo raskinuli. Posle svih svađa i bezuspešnih pokušaja da se strasti smire, ljubav se prekinula.

Alberto tvrdi da povrtaka nema, dok Palčica i dalje mašta o njihovom pomirenju.

Palčica, koja je inače sela na Albertovo mesto, počela je da histeriše kao i uvek.

"On je ljubomoran! Danas kad mi je Željko tražio puder, on je prišao i počeo da me vređa!"

"Ma, šta pričaš? Mi smo završili! Ti si bezobrazna, uznemiravaš me i ne želim ništa više sa tobom", rekao je Alberto

