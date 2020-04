MI SMO BILI U TUŠ KABINI DOK SI SE TI SUNČALA! Predali se strastima pa napravili HAOS u zemunskoj vili!

Po završetku snimka kojim je prikazana ljubavna priča Palčice i Alberta, u vili "Parova" nastao je haos jer se Teodora oglasila, a nije imala baš srećne vesti da podeli sa svima.

"Ma ja nemam šta da komentarišem ovu klinku. Ne znam ni šta ona traži u rijalitiju. Ovo što ste videli na snimku je farsa, jer je Alberto zaljubljen u mene", tvrdila je ona.

"A kako ti znaš da je on zaljubljen u tebe? Hajde, reci", rekla je Palčica.

"Ja znam šta mi je Alberto rekao kada sam ušla. Pamtim to i neću to sad reći, ali ponavljam Alberto voli mene. Dok si se ti sunčala u dvorištu, on i ja smo imali se*s u tuš kabini! On će sada da kaže kako ja lažem, ali mene ne zanima, kamere nisu bile okrenute ka tuševima, ali ako je snimljeno pustite snimak da joj dokažem da ne lažem ništa!" rekla joj je oštro Teodora, dok je Alberto samo ćutke pratio priču.

