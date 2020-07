ČOLAK OTKRIO RIJALITI PIKANTERIJE! Mensur mi je povredio 2 PRŠLJENA, Luna i Anabela DRAME, ali može da se uzme 10.000 €!

Bane Čolak po izlasku iz Bele kuće "Zadruge 3" rešio je da otkrije brojne pikanterije iz rijalitija, gde je najviše turbulencija imao sa bivšom devojkom Ivanom Krunić.

"Ništa se nije promenilo u našem odnosu. Ivana je nekoliko puta izjavila da sam psihopata, tako da kad to narodu nekoliko puta ponoviš, oni počnu da veruju. Tu je bila najveća greška. Nije više zaslužila marketinga i prostora preko mene. Imao sam mnoge prilike da je blatim i da odajem njene tajne, ali me to ne interesuje. Ivana je ubeđena da ću ponovo da joj se vratim. Sve vreme me je provocirala i stalno se svađala sa mnom. Imao sam temperaturu 39,1, ona nije želela ni da mi priđe. Toliko o tome kakva je ona devojka. Da nije bilo mene, Ivana ne bi ni opstala u rijalitiju. Osam meseci je vikala samo 'Bane' i kačila se na moje ime. Bila je sa mnom iz koristi i da bi opstala u 'Zadruzi", priča on, pa dodaje da ga pored Krunićeve više niko nije razočarao u rijalitiju.

"Nemam nikakva specijalna očekivanja kada ulazim u rijaliti i znam na šta su ti ljudi spremni. Tako da što se toga tiče, stvarno nisam očekivao ni od koga puno. Jedino me je Ivana razočarala, jer je izjavila da sam rekao da ću da diskvalifikujem Mensura", kaže Čolak.

Luna je napustila rijaliti, ali su Anabela i Gagi ostali. Javnost o njima neprestano spekuliše, dok Bane tvrdi da od njih niko nije žrtva.

"Anabela stalno pravi patetiku i dramu, razumem njen odnos sa Lunom, ali ima u tom slučaju preterivanja. Niko od njih nije žrtva, Marko tek nije žrtva. Ni Gagi u ovom slučaju nije žrtva. Luna je mlada devojka, možda nije spremna za neke stvari. Verovatno je boli to što majka nije za njenu vezu sa Markom, a ona ga puno voli. Njoj nije lako", tvrdi bivši zadrugar i otkriva da li je zadovoljan svojim učešćem.

"Iskreno, zadovoljan sam. Nisam se razočarao u svoje učešće, više sam se razočarao u procente koje sam imao. Deset procenata nakon dupliranja glasova, ali smatram da sam ove sezone sam bio bolji nego prošle. Verovatno se narodu nije nešto dopalo u mom ponašanju."

Inače, on ne krije da je za tri sezone rijalitija, koliko je učestvovao, zaradio dobru svotu novca.

"Uvek kažem da u rijaliti ne ulazim, ali na kraju kada me pozovu, ponovo uđem. Iskreno, smatram da sam iznad proseka kada je honorar u pitanju. Prosečan rijaliti igrač može da zaradi za deset meseci oko 10.000 evra. Neko ima 100, nego ima i do 1.000 evra nedeljno. Sve zavisi od popularnosti i koliko te narod želi. U prvoj 'Zadruzi' nismo imali honorar ni Bora Santana, ni Sloba Radanović, pa ni ja. Teodora Džehverović je imala 200 evra honorar. Bila je velika sreća da me neko pozove na televiziju 'Pink' u tom trenutku. Doživeo sam mnogo lepa iskustva, već novac iz drugog rijalitija sam usmerio na porodicu, kuću, automobil. Planiram da od trećeg rijalitija uložim novac u novi biznis i pesmu", ističe on.

Bane je doživeo neprijatno iskustvo kada ga je njegov rijaliti kolega Mensur Ajdarpašić udario iz sve snage u glavu.

"Tri ili četiri kopče sam imao kada me je Mensur udario. Povredio mi je dva pršljena na kičmi. Nisam hteo da se sklonim, išli smo do kraja sa vređanjem i tučom. To meni jeste bilo strašno, kao i mojoj majci. Ona se jako iznervirala. Meni to nije bilo toliko strašno, preživeo sam i mnogo gore stvari. Imao sam jake bolove i pio sam lekove, drugačije nije moglo", otkrio je Čolak.

