OTKAKO SU RASKINULI, BARBI NEMA MIRA! Lagao me je, mučio, a sad je ljut jer neću da budem SA NJIM?!

Otkako se raskantala sa Željkom Jovanovićem, Sanja Spasojević Barbi nema mira, sigurna da je on ili opsednut ili da je mrzi. Kako je objasnila, on koristi svaku priliku da je ponizi, iako po njenom mišljenju nema razloga za to jer je u vezu ušao da bi Ivaniju pravio ljubomornom.

"Mene stvarno boli i nervira što se Željko tako ponaša. On sad mene mrzi jer ne može da shvati da ne želim da budem sa njim, jer je on taj koji je mene lagao i mučio i voleo drugu dok smo bili zajedno", pričala je Barbi.

On je na sve to, pak, ostao hladan. Na kraju čitave drame - definitivno je stavio tačku na njihov odnos.

"Neću da dozvolim da bilo ko manipuliše sa mnom, ni jedna devojka. Šta je bilo bilo je , a Barbi je dno dna", oštar je bio on.

