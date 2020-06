ŽELJKO NASRNUO NA MAJU MASAŽU! Obezbeđenje ih jedva razdvojilo!

Maja Masaža našla se na udaru između dva brata - Željka i Zorana Jovanovića. U vili "Parova" se, inače, šuška da je imala intimni odnos sa Zoranom, dok je sa Željkom u veoma lošim odnosima.

Dvojac je tokom ove večeri ušao u žestoku svađu, te brutalno vređanje, a kada je Željko počeo da joj se unosi u lice - moralo je čak i obezbeđenje da reaguje.

"Ja ti nisam u fazonu kuco, maco, ljubavi, sa mnom ništa ne možeš da dobiješ, ja ti nisam Zoran, ja neću da ti ćutim, ako kažeš da ti ne prilazim nemoj onda da me pozivaš na se*s, nego ostani iza toga, nemoj to da radiš, ne trebaju mi lažovi i dvolične osobe, ja sam od Zorana mnogo gori i agresivniji", vikao je on, nakon čega je obezbeđenje odreagovalo.

foto: Happy screenshot

Kurir.rs, M.G/Happy/Foto: Happy screenshot

Kurir