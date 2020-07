ZGAZILA SI ME OVDE, SVE SI MI UNIŠTILA! A sad da te kupam i perem ti zube!? Janjuš van sebe: Maja PODBULA OD SUZA!

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš ceo današnji dan u "Zadruzi" proveli su svađajući se. rijaliti dvometraš ljubavnici je, između ostalog, zamerio što mu je uništila brak, dok je ona insistirala na svojim osećanjima i tome kako joj ne pridaje dovoljno pažnje.

"Ja tebi govorim te neke stvari da bih te povredila... Šta nije istina? Da te volim? Ti misliš da mene boli uvo? Ti znaš da mene neće ništa zanimati. Boli me uvo za druge ljude. Da li treba, da ti crtam?" rekla je Janjušu Maja.

"Nagradio sam i sebe i druge... Ma, dobro. Ja sam se dovoljno ogrešio. Da Bog da me niko ne voleo kao što ti mene voliš. Ja, kao prvi, tebe nisam birao. Ja ne znam koja budala ne bi shvatila šta je uradila. Ne daj Bože da ti kažem nešto što ne valja. Ti od besa ne znaš šta ćeš, dosadno ti je, pa hoćeš da se biješ", odgovorio joj je Janjuš.

"Nije, nego mi ne posvećuješ dovoljno pažnje. Kao pre, ne", tvrdila je Maja.

"Molim? Šta si rekla?! Hoćeš da te kupam, da ti perem zube? Šta hoćeš? Tebe boli k*rac. Samo lažeš, malopre sam video kako si htela da se opereš. Ti u svakoj svađi mene namerno pitaš da li te volim, a ja znam namerno šta ti hoćeš", odbrusio joj je on. "Ne voliš me?" upitala je Maja.

"Ma hajde bre, zgazila si me ovde. Sve si mi uništila. Sve ono što sam imao si mi uništila. I zezanje i stav, a da ne pričamo drugim stvrima. Nisi me ništa poslušala. Nisi, ali j*bi ga. Idi sad plači, ja sam nekoga iskorišćavao... Praviš me budalom, imaš 24 godine, napravila si me magarcem 27 puta. Dođeš, pustiš 10 suza... Ja kada sam pokušao da ti pomognem, nisi me slušala", odgovorio joj je tada on.

