LJUBAV NIJE PUKLA, DŽABA SE NADATE! Mladoj Pilatovićki zbog OVOGA pao mrak na oči pa ODBRUSILA!

Milijana Božić oštro se obratila svima koji su pomislili da je "postala stalno namrštena i dosadna" otkako više nije u ulozi predsednice. "Šta se sa tobom dešava? Sva si namrštena i mrgudna. Od kad nisi predsenica postala si dosadna. Da li te muče ljubavni jadi?" prenela je voditeljka mladoj Pilatovićki pitanje u okviru emisije "Upoznajte Parove", na šta je ona kao iz topa žestoko soula paljbu.

"Ne znam ko je postavio to pitanje ali nema nikakve veze sa funkcijom predsednika. To mi je prijalo i ispunjavalo me je. Sad mi je već sve jedno. Ljubav nije pukla, džaba se nadate", izjavila je ona.

U tome trenutku neko iz vile je, pak, dobacio da ona opet misli na nekog starijeg gospodina.

"Ne, ne mislim uopšte ni o njemu", odgovorila je ona i na to, ali nije precizirala na koga je tačno mislila pošto je to izgovorila.

foto: Happy screenshot

Kurir.rs, M.G/Happy/Foto: Happy screenshot

Kurir