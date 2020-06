MILIJANA SE I SA 14 VIĐALA SA STARIJIM? Čekao bi je posle škole, a onda je njegova žena osula paljbu: Izbila i TUČA!

Milijana Božić usred vile "Parova" otvorila je dušu pa progovorila o nekadašnjoj ljubavi. Stariji muškarac s kojim se viđala sa svega 14 godina čekao bi je posle škole i čuvao u svojoj vikendici sa bazenom, ali mnoge je zgranula kada je dodala da je bio i oženjen te da je njegova supruga u jednom momentu saznala za aferu.

"I tako viđali smo se posle škole, dolazio on po mene, odvozio me i dovozio, po ceo dan sam bila kod njega u vikendici, bazen, ja uživam ceo letnji rasput, kada jedan dan zvoni telefon, ali nije on već neka žena, odmah sam prekinula vezu, ali je telefon opet zazvonio, javila se žena i predstavila kao on, posle su mi pristizale poruke, ljubavi hoćeš doći, i ja sam krenula na sastanak ali njega nema, to je bila ona, pitala sam je gospođo šta je bilo, o čemu se radi, onda je osula paljbu na mene, evo poklanjam ti ga, meni ne treba", pričala je mlada Pilatovićka.

Milijana je zatim dodala da se srela sa tom ženom, te da se ona pošteno izvikala na nju, da bi tek potom započele normalnu konverzaciju. Ipak, kako tvrdi, na kraju nije sve prošlo tako glatko - u jednom momentu su se svi zajedno sastali i tada je započela tuča.

