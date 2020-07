GAZMENE, UBICO, OPRAO SI SE?! Anabela histerisala koliko je mogla, a bivši muž ni da ZINE! Nikad žešći SUKOB! (VIDEO)

Bivši supružnici Anabela Atijas i Gagi Đogani, uprkos najboljim namerama Drveta mudorsti, nisu uspeli da izglade svoj odnos. Kada su poslednjeg dana rijalitija bili pozvani u vrt na razgovor, dogodila se drama ogromnih razmera, tokom koje je pevačica bivšeg nazvala lažovom i ubicom, kroz suze i dreku raspravljajući se sa njim.

"...Dela su ta koja govore za nas. Ja sam se povukla posle Luninog izlaska. Ljudi me prebacuju... Žena (Ermina) koju sam upoznala ovde me proziva, a čovek sa kojim imam decu ćuti. Ja verujem da su Luna i Nina ponosne. Čovek ništa nije mogao da kaže svojoj prijateljici. Ja jesam napravila to sa posteljinom, ja sam se tako oslobodila frustracije. Ja sam se istripovala. S obzirom da ona nije bila tu, ja sam iskalila bes na posteljini, koju sam ja kupila. Gagi je ćutao dok me je ona vređala. Ljudi, opustite se, ja neću pobediti. Ja sam zlo, nek ne glasa više niko za mene. Ja nisam došla da se takmičim. Ne želim da budem deo ove lakrdije, ovo je moj us*ani život... Ni ti, ni tvoja ćerka ne možete da obrišete gumicom sve što se desilo. Ona je ta koja nas je zamolila da se smirimo i ja sam to uradila. Sve možete da mi osporite, ali ne i to kakva sam majka bila. Uplašili su se ljudi da ja ne pobedim. Prestani da me mučiš, podržavaš ljude koji me ne podnose, Gazmene, ti znaš ko sam ja! Jesi priznao da si me tukao, jesi priznao da si se drogirao? Nećeš me nazvati lažovom. Ti si se oprao, budi srećan. Ko se folira, ubico, lažovu... Nek' vide koliko sam luda. Jesi srećan, p*čko, što sam luda?" govorila je Anabela, a Gagi je jedva došao do reči.

"Ja sam dobro raspoložen. Ja mislim da će sve doći na svoje, ali ne sad. Možda Anabela ne misli tako, ali uvek sve dođe na svoje na kraju. Meni je bitno da sam ja sa Anabelom napravim korektne odnose, zbog dece. Ni ti mene nisi branila dok me je Đedović napadao. Rekao sam ti da ćeš se osećati loše", rekao je tada kratko on.

foto: Printscreen Zadruga

Tara Simov u Beloj kući "Zadruge" tešila je Anabelu nakon drame sa Gagijem, posle koje nikako nije mogla da se smiri.

"Gade mi se svi. Gade mi se! Nema potrebe za ovim. Rekli su svoju verziju priče... Dala sam mu materijal da svi vide koliko sam luda. Nek uživa (Gagi) što su svi videli koliko sam luda. Rekli su da sam lažov, folirant. Evo, sve sam. Nema pravde. Da ima pravde, oni ne bi bili tu, uopšte", pričala je uplakana pevačica.

foto: Printscreen Zadruga

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Zadruga

Kurir