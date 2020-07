EVO KAKO JE STVARNO PROŠLA MININA I MENSUROVA PRVA ZAJEDNIČKA NOĆ POSLE RIJALITIJA! Bili su u Inđiji, a evo gde će sad!

Mina Vrbaški i Mensur Ajdarpašić rešili su da udruže snage pa se izoluju od svega i svih otkako se završila treća sezona "Zadruge".

"Teška glava, teška noć, veliki pritisak je bio, ali smo preživeli. Bila je to privremena lokacija, Inđija, sinoć smo se smestili u apartmanu... a za ubuduće ne bih da otkrivam gde i šta. Plasmanom sam zadovoljan, nisam očekivao da ću doći dovde, očekivao sam, u jednom trenutku sam bio u tom nekom vođstvu, nemam problem ni kompleks od toga", ispričao je Mensur u "Premijeri, vikend specijalu", pa otkrio šta je pričao sa Mininom majkom, a onda i sa svojom porodicom.

"Generalno, pričali smo o nekim stvarima koje su se dešavale, sasvim normalna komunikacija, kako sam, jesam dobro i to. Gladan, žedan nisam, napet sam zbog nekih stvari koje sam čuo, ali to ću sve rešiti, samo mi malo treba vremena da ohladim glavu, ali borimo se. Generalno se kajem zbog uvreda koje sam izgovorio njoj i svađa sa njom, jer osoba sa kojom si u vezi ne zaslužuje da se a taj način muškarac ophodi. Mene su neke stvari ponele, malo je drugačije to bilo, ja neke stvari nosim sa sobom, ali ovo mi je škola. I ona je dosta propatila zbog neuzvraćene ljubavi, to sam shvatio nakon njenog izlaska, da mi je ona potrebna. Čuo sam se sa mojima, majka mi je dobro, pitali su gde ću, šta ću. Ništa konkretno nisam stigao da porazgovaram. Opustili smo se i uživali, ne razmišljam uopšte o svađama. Mnogo smo stvari rešavali ovde, došlo je do nesporazuma mnogih ovde, pričali šta može, šta ne može, nema više prostora, sve razgovorom možemo da rešimo. Otprilike se vraćamo u Inđiju, ali planiram da idem na jednu lepu lokaciju sa Minom", objasnio je on.

Mina je, sa druge strane, naglasila da je samo ljubav bitna.

"Zajedno smo, nasmejani smo, blistamo. Čitali ste, ali neke stvari su malo drugačije, malo su nesporazumi tu, sa njegovim bratom imam normalnu komunikaciju, on sa mojom porodicom, niko nikog ne mrzi, bilo je samo potrebno da se sretnemo i porazgovaramo", objasnila je ona.

