ČOLAK O STRAVIČNOJ SAOBRAĆAJKI, ERMININOJ LAŽNOJ TRUDNOĆI I AJFONKI! Razvezao jezik kao nikad pre i neće više u RIJALITI

Branislav Bane Čolak se nedavno, prema njegovim rečima - suočio sa najvećim strahom, poligrafom, "jer svi pričaju da je najveći lažov i u rijalitiju i van njega." Tom prilikom otkrio je brojne pikatnerije iz privatnog, pa i rijaliti života, napominjući da je "dosta od njega", te da se više neće vraćati u "Zadrugu".

"Dosta mi je 'Zadruge', tri sezone sam bio. Stvarno mislim da sam dao svoj maksimum tako da ne želim više stvarno da ulazim u rijaliti. Pokazao sam sve najgore i sve najbolje od sebe i eto... moji blamovi se pamte, mislim da sam ja dao dovoljno."

Lunu Đogani, kaže, nikada nije gledao kao devojku, niti želeo da bude s njim u vezi.

"Ne. Nisam gledao nikada Lunu na taj način. Upoznali smo se u 'Zadruzi 1', 6. septembra 2017. godine. Od početka smo stvorili super odnos, super smo drugari i prijatelji i ona i marko i ja i Gagi. Nisam je stvarno nikad gledao na taj način."

Čolak se zatim osvrnuo na stravičnu saobraćajku koju je imao sa 10 godina, a u kojoj je učestvovala njegova majka.

"Vraćali smo se od familije. Mama je vozila, bila je teška situacija... Mama je krenula da pretiče, a u susret joj je išao neko ko je išao veoma brzo. Nedozvoljenom brzinom. Nije mogla da izbegne nikako i skrenula je skroz levo sa puta, udarili smo u neku ogradu. Tu smo bili mama, baka, deda i ja. Ja sam najgore prošao, to mi je ovo na čelu. Pretrpeo sam teške telesne povrede, ali hvala Bogu sve se završilo okej", otvorio je dušu on za domaće medije.

Sa Ivanom Krunić se, pak, ne bi mirio.

"Ne. Mnogo puta me je izdala, povredila, uradila stvari preko kojih ne mogu da pređem, stvarno. Ja joj želim sve najbolje i u karijeri i u svemu, ali ona i ja više nikad."

Pevačice, inače, voli i često im je prilazio.

"Istina je. Nisam muvao jednu, nego dosta estradnih umetica. Ja volim pevačice, tako da... Jeste, dosta njih me je odbilo, ali dosta je i pristalo."

foto: Printscreen/Instagram

Bane je progovorio i o okršaju sa Mensurom Ajdarpašićem.

"Pa bila je ta jedna svađa, ja ću reći, između Mensura i mene. On je dosta puta mene provocirao za stolom, Ivana i ja smo bili zajedno, i nju čak... između redova je govorio razne uvrede na naš račun. Ja sam više puta to ignorisao. Taj dan smo se preko dana posvađali. Bile su u pitanju neke koreografije, gde je on vređao najstrašnije moju tadašnju devojku Ivanu. Ja sam eto odreagovao tako, vratio sam mu na uvrede na neki način. Predveče smo nastavili, on je psovao mene, ja sam psovao njega. U jednom momentu ja sam ga opsovao i on je skočio, uneo mi se u facu, udario me glavom. Tako da doživeo sam teške telesne povrede, povredu kičme i evo tu, arkadu."

Svojevremeno, inače, bio je spreman i da ispadne iz rijalitija, samo da on i Ivana ostanu zajedno.

"Istina je. Ja sam ušao da zaradim, a dok sam bio s njom više puta me je narod podizao za izbacivanje. Ja ništa nisma menjao, povukao sam se totalno iz rijalitija, nisam učestvovao nigde, bila mi je bitna samo veza sa njom. Totalno sam zapostavio rijaliti kao rijaliti. I bio sam spreman da ispadnem samo da bismo ostali zajedno."

Većinu zadrugarki svakako je kontaktirao preko Instagrama pre ulaska u rijaliti, ali ne i "muvao".

"Nisam ih ja baš muvao, ja sam želeo da ostvarim neki kontakt, čisto da malo ispipam situaciju. Jesmo se dopisivbali, te devojke su mi uzvraćale i porukama i lepim rečima."

Prijateljica Tijana Ajfon i te kako m uje pomogla "da napravi ime".

"Tačno je. Tijana je moja drugarica koja je u trenucima kada sam ja želeo da se predstavim javnoj sceni meni pomogla. Prvi put sam u novinama izašao sa Tijanom, i taj moj prvi ulazak u rijaliti, kada sam bio gost na jedan dan - Tijana je bila tu."

foto: Damir Dervišagić

U jednom momentu i sam je mislio da zaista psihički maltretira devojke.

"Istina je, stvarno sam to pomislio, pogotovo posle 'Zadruge 2', gde su konstantno dolazila pitanja da ja nekoga maltretiram, da ja nisam normalan, da se ja ponašam mnogo loše u vezi. Iskreno, vremenom, nametnuto mi je to. Ljudski je da čovek počne da razmišlja da tu možda ima istine i da možda ja stvarno preterujem u nekim stvarima. Da možda stvarno to što gledaoci govore - da to u stvari jeste istina. Znaš ono, kad kažeš jednu laž deset puta, ona postane istina. Pogotovo u rijalitiju. Tako da jesam stvarno o tome razmišljao, ali eto kad sam izašao i pogledao snimke i sve, video sam da to nema veze s vezom. To je , jednostavno, bio stav dela gledalaca, ne svih naravno."

Sa nedozvoljenim supstancama nije se "igrao".

"Možda u srednjoj školi, kad je bilo, pa ono... sećam se, jednom sam želeo da probam i da vidim šta je to, jer su moji drugari onako klinački tpo konzumirali, ali nije mi se svidelo. Ni ukus, ni ništa. To nije za mene. Više volim da se provodim uz alkohol i društvo."

Ermina je, kaže, izmislila trudoću i da nosi njegovo dete.

"Istina je. Nikad Ermina nije bila trudna, ona je sve to izmislila. Ušla je u rijaliti sa tom pričom, ja mislim da samim tim da bi kod mene i Ivane izazvala neku vrstu sažaljenja, možda i kod naroda. I da bih ja u narodu ispao što gori zato što sam eto trudni ženu, kojoj sam napravio dete, ostavio. Skoro je priznala da je sve izmislila, tako da, to je totalna laž."

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Sonja Spasić

Kurir