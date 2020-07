MARKO MILJKOVIĆ O SUSRETU SA ANABELOM! Dao sam sve od sebe: A sad više i ne zna šta ga ČEKA?

Marko Miljković otkrio je da se sa Anabelom Atijas posle superfinalne večeri rijalitija nije susreo. Sa druge strane, ne može da tvrdi i da li je to Luna učinila. Navodno, više ne zna šta ga u budućnosti čeka iako je, kako kaže, sve od sebe dao da se spusti lopta i popravi taj odnos.

"Ja se nisam video sa Anabelom, za Lunu nisam siguran, ne bih mogao da tvrdim. Ne znam, za takve stvari će morati neko vreme da prođe i da li ćemo uspeti da nađemo zajednički jezik, ne znam... Pustićemo vreme da se sve stiša. Ja sam dao sve od sebe da sa njom komuniciram i da spustim loptu. Imali smo taj fin razgovor posle Zadruge 2, ali nešto se poremetilo što se nje tiče. Možda bi to samo pogoršalo situaciju, ne znam šta će biti u budućnosti", ispričao je on u "Zadruga, narod pita".

Mensurov susret sa Mininom majkom Ivanom je, sa druge strane, prošao je bez turbulencija.

"Kad sam izašao bili su mi Mina, brat na telefonu, majka i brat. Mina je došla po mene. Spekulisalo se da li ću kod brata ili kod Mine, ja sam odlučio da odem kod Mine. Nismo kod nje spavali, uzeli smo apartman. Oni su došli, pokupili su me, otišli smo tamo, bila je najnormalnija komunikacija, neke stvari smo zamerili jedni drugima, sve se to da rešiti... Biće sve kako treba. Poštovanje za sad postoji. Ja sam napolju dugačiji nego unutra. Nikad napolju ne bih rekao ništa loše za nju, ispričali smo se. Uglavnom nismo mnogo o lošim temama pričali", objasnio je on.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Pink, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Kurir