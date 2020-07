ANABELA SE UP*ŠALA U GAĆE OD GAGIJEVIH BATINA Šok intervju Mirka Gavrića! Otkrio JEZIVE detalje a ovo mu je bilo strašno

Mirko Gavrić dugi, jedan od najboljih prijatelja Anabele Atijas, mnogobrojna životna iskušenja, ali i probleme, prošao je kao pravi drug uz nju, a ovoga puta kao zadrugar koji je svedočio o brutalnom nasilju Gagija nad Anabelom.

On je otkrio koje scene su za njega bile jako stresne, a priznaje i šta mu je najteže palo tokom svađa između Anabele i Lune, kao i da li Marko vešto manipuliše situacijom kako bi sebi obezbedio što bolji plasman u takmičenju.

U kom trenutku vam je bilo najviše žao Anabele?

- U svim momentima kada je osporavana kao majka, žena, kao čovek. Nažalost, niko od nas nije svestan šta sve može život da nam priredi.

Da li smatrate da bi Gagi trebalo da odgovara pred zakonom za fizičko nasilje nad Anabelom?

Da sam se ja pitao, to bi se desilo još tada, ali sam poštovao Anabelinu odluku i o tome ćutao sve dok oni sami nisu progovorili o svemu i mene javno pozvali da svedočim. Osuđujem nasilje u bilo kom obliku.

Najstresniji momenat za vas kada ste prisustvovali njihovoj svađi?

Najstresniji momenat je upravo priča sa auto-puta. I danas mi se vraćaju slike tog stravičnog događaja. Gagi nikad nije zaštitic Anabelu, kao majku svoje dece. Za neke stvari sam bio svedok. Gagi je rekao da je prva Anabela iznela stvari iz njihovog braka. Samo ću ga podsetiti da je Gagi prvi na „Farmi“ pričao Mini Kostić kako je varao Anabelu. Tako da je on počeo tu priču. Ja sam žrtva Gagijeve porodice već tri godine. Što se tiče te situacije. Kad smo krenuli za Makedoniju oni su već pokrenuli razvod. Gagi je bio ljut, Anabela je sedela iza, on je vozio. On je jako brzo vozio, a ja imam fobije od brze vožnje jer sam imao udes sa Anabelom. Zamolio sam ga uspori, a on tako inače vozi, brzo. On je rekao da se ne sekiram ništa, a Anabela mu je rekla da uspori i onda je on nju počeo da vređa. Psovao je, ja to ne mogu da citiram, to je bilo davno. Onda je stao. Počeo je da lupa u prozore, Anabela je zatim otključala vrata, on je skočio na nju i počeo pesnicama da je udara u glavu. Ja sam skočio na njega, pokušao da ga skinem. Mene je čak par puta laktom udario, nisam uspeo da ga savladam, hteo sam da ih razdvojim. Video sam kak Anabela leti na žicu pored auto-puta, bila je sva krvava. Usta sujoj bila razvaljena, dobila je podlive, u levoj dojci joj se pomerio implantat. Nisam znao kako da reagujem. Kada smo ušli u auto, počeo da divlja i rekao je: "Sada idete da pevate ovakvi“. Oko joj je bilo zatvoreno, usta razvaljena, modra, krvava, plače... Ja sam mu rekao da treba da pređemo granicu, on je okrenuo auto i vratio nas kući. Nju je bilo sramota da dođe kod moje majke. Ona nije imala gde da ode. Kako je vreme prolazilo, izgledalo je sve jezivije. Ona me je zagrlila i rekla: „Ja moram da se okupam, ja sam se upiškila“.

Koje najveća ljiga u „Zadruzi“? - Svako ko je spreman da proda đavolu dušu za 50.000 evra. Dopada mi se izjava Marka Dedoića da pobednici ovakvog formata kući ne idu srećni.

Da li je Luna bila nepravedna i previše surova prema majci i da li je u sukobima Anabele i Marka ipak trebalo da bude više na njenoj strani?

- Partner dokazuje svoju ljubavi poštovanjem prema porodici i prijateljima svog partnera. Tu je Marko kao stariji, zreliji i iskusniji zakazao. Mogao je da pronađe model i priđe Anabeli. Luna je postupila više naivno, klinački. Sramnije mi je to što ju je opsovala.

Najgora scena kojoj ste prisustvovali u Imaginarijumu? - Trenutak kada je Anabela je jecala u pabu. To mi je baš teško palo. Samo sam je zagrlio i ćutao. Suze su i meni išle.

Šta je Anabelu dovodilo do nervnog rastrojstva u svađama sa Lunom? - Mislim da je najviše to što nije osetila njenu zaštitu u raspravama sa Markom.

Da li smatrate da Marko vešto manipuliše situacijama i koristi Lunu za ostvarenje svojih ciljeva?

- Mislim da traži model da najlakši mogući način i što bezbolnije dođe do svog cilja. Ako je Luna „model“, onda to nije ljubav već vid manipulacije.

Koji zadrugar je najperfidniji i zbog čega? - Nikola Orozović (smeh). Samo ću to reći.

Kakvo je vaše mišljenje o Ivani Šopić? - Ja obožavam Šopsi. Elokven. ima stav, jako je zgodna. Sve najbolje za nju mogu reći.

Ko od zadrugara se najviše obrukao u javnosti i zbog čega? - Mrtva trka između Janjuša i Maje. Mislim da ne treba previše da objašnjavam zbog čega.

