OTAC JOJ UMRO, PA BILA NA METI NJEGOVIH DRUGOVA: Golubovićeva priznala kako su hteli da je ISKORISTE!

Jelena Golubović prvi put je pričala o privatnim stvarima iz života. Ona je otkrila da je posle smrti oca bila na meti njegovih prijatelja.

Golubovićeva je kazala kako ju je to veoma pogodilo, ali da je bilo i izuzetaka.

foto: Printscreen/Happy

"Rano sam počela da se bavim pozorištem. Žalila sam se roditeljima jer sam imala nepristojne ponude. Znali su svi u gradu iz kakve sam porodice. Bolelo me je to kad me neko gleda drugačije od onoga što sam bila. Neki su hteli da me iskoriste se*sualno, a neki da mi ukradu ideje i na taj način da me iskoriste", rekla je Jelena.

"Moram i da se ogradim i da kažem da privatno nikome nisam dozvoljavala da me koristi. Dešavale su se takve situacije kada sam tražila posao. Očekivali su ti moćni muškarci da uzvratim uslugu", rekla je Jelena.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

POLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir