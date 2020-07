SVI DETALJI RAZGOVORA PEŠIĆEVE I GASTOZA! Često su padali pozdravi dok je živela u Šimanovcima, a evo šta se dešava SAD!

Sedmoplasiranoj zadrugarki pripisivali su se razni muškarci dok je boravila na rijaliti imanju u Šimanovcima. Posebnu polemiku izazvalo je to što je Jelena Pešić često pozdravljala Nenada Marinkovića Gastoza, koji je imao ljubavnu aferu sa Đoganijevom, zbog čega su Miljković i ona čak i raskinuli u "Zadruzi", te imali burne svađe.

Po izlasku iz Bele kuće "Zadruge 3" Pešićeva se i čula sa Gastozom, a detalje tog razgovora bez problema iznela je u javnost.

"Čuli smo se čim sam izašla, bio je u fazonu: 'Top, podržavao sam te', videćemo se, naći ćemo se, Mlađa i ta ekipa, Matora... Napisao mi je da ohladim od rijalitija, najnormalniji razgovor, on me je pozvao", počela je ona, pa dodala: "Meni je Mlađa, ili neko rekao, Matora možda, kako me je pozdravio i da sam najbolja devojka, Milan Petković mi je preneo pozdrav takođe. Niti se ja njemu sviđam, niti on meni", istakla je ona.

