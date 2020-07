GOLUBOVIĆKINA MAJKA O ĆERKINIM LJUTIM NEPRIJATELJIMA! Progovorila i o taktikama, a tek što je oplela po Marinkoviću!

Majka Jelene Golubović, Svetlana Ceca Golubović, dala je svoje iskreno mišljenje o ćerkinom učešću u vili "Parova", te ujedno progovorila i o njenim "ljutim neprijateljima" kao i taktikama. Inače, Golubovićeva se pre svega nekoliko dana vratila u rijaliti kuću u Zemunu, gde će se, po svemu sudeći boriti za glavnu nagradu.

Šta očekujete od Jeleninog ulaska u rijaliti? Da li ima neku taktiku, premda su sada u vili ostali veliki igrači ili kako ih neki nazivaju - velike zmije?

"Pa ne vidim ja tu neke velike zmije pogotovo ne nepoznate Jeleni. Ona ih je sve upoznala, sa svima njima može vrlo dobro da se nosi i očekujem da bude dosledna sebi. Zna gde je ušla, zna zašto je ušla, zna tu igru da igra, po mom mišljenju bolje od ostalih, tako da se ne plašim."

Da li je Jelenin cilj u ovoj sezoni osvajanje prvog mesta?

"Mislim da da."

Ko je po Vašem mišljenju njen najveći rival?

"Mislim da je to Ivan Marinković."

Ivan Marinković je po Jeleninom ulasku u rijaliti izjavio da je ona dobar igrač, te da on voli zdravu konkurenciju. Da li mislite da je to njegova taktika ili se zaista promenio?

"Mislim da nije nimalo iskren i da mu naravno nikako nije prijatno, jer nisu oni prvi put zajedno. Bili su i ranije u rijalitijima gde je Jelena bila pobednica, a njemu je neostvarena želja da bude pobednik, prema tome, ne može nikako da bude iskren jer on zna kolika mu je Jelena pretnja i konkurencija."

Prvu noć Jelena je imala okršaj sa Atinom Ferari, koja ju je napala. Cela svađa se vrtela oko famoznog kreveta i pitanja gde će Jelena prespavati. Tu se umešao Pavao koji je na kraju ustupio svoj krevet Jeleni. Šta mislite, da li je taj Pavaov potez bio taktičke prirode kako bi se približio Jeleni, jer zna da je ona sada favorit, ili se iza njega krije jedan pravi džentlmentski potez?

"Ja mislim da nije. Oni su na početku rijaitija bili u sukobu, a onda su izgladili odnose i mislim da sada imaju prijateljski odnos i nadam se da će tako ostati do kraja, tako da mislim da je to njegov džentlmentski gest."

Šta mislite o Atini Ferari?

"Pa one su bile zajendo u sezoni 'Parovi 3' i od tada datira to njihovo, da kažem, neprijateljstvo, tako da se to i očekivalo. A pošto sada rijaliti dosta dugo traje i pošto sada već imamo iskustva i mi kao gledaoci i učesnici, već se jako dobro zna ko se napada. Dakle, napadaju se oni bitni igrači, onda se tako krade kadar, tako da svega tu ima po malo."

Bila je još jedna zanimljiva situacija. Naime, Darko Vlajić je primio Jelenin dolazak sa oduševljenjem, stim što je Mili prokomentarisao da je on (misleći na Darka), odlepio za Jelenom. Dakle, rekao da je da se ona njemu dopada kao žena. Šta mislite o tome?

"Ne verujem. Apsolutno o tome ne mislim ništa jer Jelena i on se ne poznaju, tako da ja zaista ne verujem u to. Uostalom, videćemo kako će se stvari odvijati, ali ja očekujem da oni budu u prijateljskim odnosima, stim što Mili, kao što je Jelena rekla: 'Ako su u programu, on bi da je napada, a ako nisu u programu, on bi da joj se šlihta'. Jednostavno on ne zna gde bi. I kad sam ja bila gost dole malo me napadao, pa posle izvesnog vremena mi kaže: 'Ništa ne brinite, ja ću brinuti o Jeleni'. Ja se po tom pitanju ne brinem, jer gledaoci sve to vide, a oni su ti koji odlučuju ko im se dopada, za koga će da glasaju te koga vole da gledaju."

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Ana Paunković

Kurir