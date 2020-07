NIJE MU ŽENA, A NI LJUBAVNICA! Janjuš je NJOJ slao poruke, a onda osuo paljbu?! Isplivala ŠOK-PREPISKA! (FOTO)

Nakon što je kao oženjen čovek u "Zadruzi 3" započeo aferu sa Majom Marinković, Marko Janjušević Janjuš postao je svojevrsni Kazanova, pa od pojedinih devojaka nikako ne može da se odbrani. One mu šalju poruke hteo on to ili ne, a jednu od prepiski sam je podelio javno, te odbrusio kako bi pokazao da mu je takvih priča dosta.

Naime, navodno se dogovarajući za vreme viđanja, Janjuš je nepoznatoj lepotici poručio kako treba da se nađu "u 22 sata ujutru", što je mnoge čak i nasmejalo.

"Molim ove debiluše koje misle da me kanale, da mi popuše ku*ac", oštar je bio on i bez pardona.

