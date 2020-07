OGLASILA SE MAJA POSLE SVAĐE SA JANJUŠEM! Nismo više zajedno! Otkrila DETALJE burnog raskida, a onda potkačila i Enu!

Maja Marinković definitivno je završila vezu sa oženjenim bivšim košarkašem Markom Janjuševićem Janjušem, koju je započela u rijalitiju Zadruga!

- Videli smo se sinoć, ja sam završila sa njim. Shvatila sam da je, posle svih njegovih postupaka u Zadruzi i napolju, on jedan veliki lažov i manipulator i da mi takav čovek u životu nije potreban. Mi smo se, otkad smo izašli, videli smo se dva puta, bili smo kod mene u stanu, bili smo zajedno, bili smo u kafiću, on je želeo da to prođe tajno, da se ne zna, rekao mi je da je to isključivo zbog deteta, da sa suprugom nema ništa, da ga ne zanima. Posle onog snimka od juče, ja sam ga pozvala, on je rekao da je to isključivo zbog Krune, da su vodili nju u kupovinu, a meni su stigle informacije da je on kupovao gospođi haljine. On mi je rekao da to nema veze sa životom i da ne planira da se miri sa njom, ja mislim da on i njegova supruga u braku imaju dogovor, njihov brak se zasniva na međusobnom interesu, to je moje mišljenje, dok su prevare bile tajna, ona mu je praštala, a posle mene i zbog osude javnosti, morala je gospođa da glumi ljutnju. A i iskreno, oni jesu jedno za drugo. Između nas je stavljena tačka, nemam šta da tražim sa čovekom, koji igra dvostruku igru, nema svoj stav. Šta drugo očekivati od čoveka koji nema svoj stav, koji je izdao svoju porodicu, ženu, dete, to bi sutra i meni uradio. Njegova žena ako je spremna da trpi ponižavanje zbog finansija, ja iskreno ne moram niti mi pada na pamet. I to je to. Ja sam mu rekla da mi ne pada na pamet da mu tolerišem takve stvari, da ne želim da se čujemo. On je meni rekao da me voli, da ne bi došao da se vidi sa mnom pored svega što su mu pričali, ali ja od tih reči nemam ništa niti mi treba u životu. Smatram da sam pogrešila i ne želim ni na koji način da budem više povezana sa njim. I to je to. Jeste, posvađali smo se sinoć, s obzirom na to da sam mu rekla kako stoje stvari, imam i slike da smo se videli, tako da on je za mene završio i ja sam ta koja sad ne želi da bude sa njim, a da li će on da se miri sa svojom gospođom, to je njegova stvar, što se mene tiče, rođeni su jedno za drugo, ja se ne prodajem za par krpica, za par haljina, obraz i dostojanstvo nemaju cenu, nek im je sa srećom, ja uopšte više ne želim da budem deo te priče - rekla je Maja za Ekskluzivno.

Podsetimo, Maja i Marko su se sreli u jednom kafiću u Beogradu, gde su se žestoko posvađali da je morala da reaguje i policija.

