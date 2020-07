ANABELA VIŠE SUZA NEMA! Prijatelji joj okrenuli leđa, za Gagija neće ni da čuje, a tek majka kako joj je POSLE SVEGA!

Anabela Atijas se u "Zadruzi 3", kako kaže, ogolila pred svima, te pokazala svoje pravo lice u želji da svi vide kakav je bio njen život, ali da ćerki Luni otvori oči kada je njen emotivni partner u pitanju, nije uspela. Zato je rešila da započne novi život sa bivšim suprugom Andrejem Atijasom i ćerkama Ninom i Blankicom, a da Luni da svu slobodu kako bi život sagradila onako kako ona smatra da treba.

Osim dece, kroz njene emotivne faze u Beloj kući "Zadruge" prolazile su sestre Aida, Saša, Romanela, kao i majka Jadranka Polutak.

"Sestre su dosta patile, a mama je baš teško podnela sve ovo. Ali s druge strane kaže da je videla da sam ja to morala da uradim i da je to bio put do mog izlečenja, izbacivanja negativne energije, besa, svega što sam godinama držala u sebi. Mama me razume. Srećna je što sam izašla bolja", kaže pevačica.

One su joj u svemu bile podrška, patile i nervirale se, ali za razliku od njih, mnogi prijatelji su joj okrenuli leđa.

"Pa nisu mi bili onda ni prijatelji. Više su se oni borili da budu uz mene iz nekih ličnih interesa. Prave prijatelje nisam izgubila. Nemam ih puno, ali ja ne želim da budem u društvu puno njih koji će gledati kako da se ogrebu. Sekunde jedne ne žalim. Ko je trebalo da ostane, on je ostao, ko je otišao, srećan mu put."

Nasuprot Andreja Atijasa sa kojim je nastavila život, sa Gagijem ne želi da komunicira.

"Nema potrebe za tim. Deca su velika, ja ne želim više da se svađam, ali nema potreba za davanjem šansi, ruku... Bilo je situacija kada je to trebalo, davala sam šanse, ali više nema potrebe. Svi treba da budu tu gde pripadaju. Ja imam novi život."

Osvrćući se na svađe sa Gagijem u rijalitiju, pevačica smatra da je njen bivši suprug bio kontradiktoran.

"Menjao je mišljenje iz dana u dan. Mislim da ljudi mogu sami da procene", kaže ona, i naglašava da sada diše punim plućima.

"Stalno sam na telefonu. Otišla sam sa Blankicom do luna-parka, a ja sam sve vreme na telefonu i ona mi kaže: 'Nisi fer.' Ja to znam, ali kako da se ne javljam ljudima koji su bili uz mene. Samo da prođe prvi talas, pa ću da se malo povučem i s porodicom odem na neki odmor."

Prema njenim rečima, najviše joj je nedostajala najmlađa mezimica.

"Mnogo smo nedostajale jedna drugoj. Ona je najteže podnosila jer je mala. Dosta stvari ne može da shvati. S jedne strane mi je bila briga, s druge strane kada sam izašla, shvatila sam da je ona sve lepo razumela. Shvatila sam da sam morala to da odradim, da izbacim iz sebe. Vidim da smo sada mnogo bliže. Pitala sam je danas: 'Da li bi mogla da zamisliš da mene nema? Imala si četiri meseca prilike da ne možeš da me zagrliš, poljubiš', na šta je ona rekla: 'Umrla bih, mama, bez tebe.' Ako može neka dobra stvar, pouka da se izvuče iz cele priče, jeste da smo shvatili da smo vezani jedni za druge i da ne možemo jedni bez drugih."

Anabela smatra da je bez obzira na rasprave sa bivšim suprugom i ćerkom, ali i njenim partnerom, mnogo toga dobila u rijalitiju. Kaže da je sada zadovoljnija, srećnija i bolja osoba:

"Sve sam to dobila. Mir koji sam tražila, stanje svesti, da sagledam stvari i stavim na pravo mesto, da ih nazovem pravim imenom i da bez imalo griže savesti kažem da sam dala sve od sebe najbolje što sam mogla. Što ste gledali moje suze, gledali ste, nema više."

