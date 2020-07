NE MOŽE DA BUDE S NJOM JER MU TATA NE DA?! Ivana Šopić progovorila o raskidu sa Karićem: Nije mi delovao kao TAKAV DEČKO

Ivana Šopić mnoge je iznenadila kada je ispričala da je, po svemu sudeći, raskinula sa Stefanom Karićem i to zbog mešanja prijatelja i porodice u njihov odnos. Gostujući u jednoj emisiji saslušala je voditelja dok je čitao Karićevo saopštenje sa društvene mreže Tviter upravo o tome, ali ne znajući da li je to njegov zvanični profil ili ne.

Zatim, bivša zadrugarka dala je svoj komentar, jednako nesigurna u to o čemu se zapravo radi.

"Pitaju ga što je raskinuo, kaže da mu ne da ćale, a na pitanje da li te voli, kaže da te voli kao osobu", čitao je voditelj u "Zadruga, narod pita".

"Nisam bila upućena da ima Tviter, sumnjam da jeste, jer mislim da nema. Ako je on to pisao, deluje mi kao da je pisao ironično. On meni nije delovao kao dečko koji se bavi društvenim mrežama. Iznenadila sam se što se tiče Instagrama, ali ako je on to napisao, deluje mi da je ironično", rekla je tada Šopićeva.

