KAKO ME JE PRIHVATIO STEFAN, TAKO ĆE I OSTALI! Ivana Šopić iskreno o susretu sa Osmanom: Bitno je da se spustila LOPTA!

Ivana Šopić bila je velika podrška dečku Stefanu tokom superfinala "Zadruge 3", a tom prilikom susrela se sa njegovim ocem Osmanom Karićem. Detalje tog susreta bez pardona iznela je u javnost, te istakla da smatra da neće imati problema.

"Ja sve čekam da sednem sa čovekom da popričam, ali ja želim da ispoštujem sve... Neobavezan je bio taj telefonski razgovor, da ne pravimo problem bez problema, pa ako bude bilo prilike, pričaćemo. Ako me je Stefan prihvatio ovakvu kakva sam, mislim da treba svi da me prihvate. On i ja smo srećni u ljubavi, nikog ne maltretiram, nikog ne bijem. Poštujem sve što on kaže, ali mislim da nećemo imati problema, bitno da se spustila lopta. Morate Osmana da pitate da li sam nova snajka, moram da idem sad da manipulišem", kroz smeh je prokomentarisala ona.

Takođe, Ivana se osvrnula i na svoje učešće u "Zadruzi", pa naglasila da smatra da je Stefan i te kako zaslužio bolji plasman od nje.

"Mislim da sam bila preaktivna, što je i dobro i loše, čak iako sam možda pokazivala loše, mislim da sam za rijaliti dobra. Plasman mi nije bitan, mislim da je Stefan zaslužio da se bolje plasira, bio je on u nekim glupostima kontradiktoran, ali je ostao dosledan u svojim stavovima. Zbog ljubavi je grešio, ali nije to strašno", izjavila je Ivana, a onda priznala da li se plaši da će izgubiti Stefana u spoljnom svetu.

"Ja sam dobila Stefana odavno, a ne plašim se da li ću da ga izgubim. On je jako zreo, ne plašim se, osim što se plašim navalentnih ljudi", iskrena je bila ona.

Kurir.rs, M.G/Pink/Foto: Sonja Spasić

