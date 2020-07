SVI DETALJI TELEFONSKOG RAZGOVORA ŠOPIĆEVE I OSMANA KARIĆA! A tek što je rođena majka NARIBALA kad je napustila Zadrugu!

Ivanu Šopić, kako je priznala, majka je i te kako "naribala" pošto je napustila rijaliti imanje u Šimanovcima, a pored višesatnog razgovora koji je sa njom morala da povede ona se čula i sa Osmanom Karićem, Stefanovim ocem, što je svakako zaintrigiralo mnoge.

"Mogu da vam kažem da me je keva izdriblala baš, prvo sam sa njom pričala četiri sata, zapravo ona je pričala, ja sam ćutala. Naravno, taj prvi utisak je kao sve super, 'da si ti živa i zdrava', a onda je krenula: 'Kako si mogla, sahranila si me', ali dobro, ona će to brzo da prebrodi", iskrena je bila Ivana.

"Pre nego što sam ušla rekla mi je: 'Nemoj da ti padne na pamet da imaš s*ks u rijalitiju i da se pecaš sa nekim ko je zauzet', pa vi sad sami zaključite šta mi je najviše zamerila", nastavila je kroz smeh ona.

Zatim, bivša zadrugarka otkrila je detalje razgovora sa Osmanom Karićem.

"Jesmo, čuli smo se! Zahvalila sam mu se za haljine, nisam ni znala da mi je on poslao. Sve je okej, sve na normalnom nivou. Prenela sam mu da je Stefan dobro, videćemo se večeras, pa nekom prilikom, kad se sve slegne, da sednemo da porazgovaramo", rekla je ona, pa dodala:

"Ja sam ga prva kontaktirala, mislim da je to ispravno. Mislim da nije bilo ko kriv za kvar tog odnosa, ali da je na meni bilo da se ja njemu javim, kao Stefanovom ocu. Poslala sam mu poruku, rekla da bih volela da popričam sa njim i da me pozove ukoliko bude želeo da razgovaramo. Pozvao me je, kratko smo popričali, sve normalno, pa ćemo videti otom-potom šta dalje", zaključila je Šopićeva.

