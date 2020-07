MAJO, MOM STEFANU SI NOKTE U KOŽU ZABIJALA! 5 godina si nam zagorčavala život, majku si mi šutirala?! Pale OŠTRE KRITIKE

Maja Marinković prethodne noći našla se na meti oštrih kritika jedne gospođe, koja je rešila "da skine masku sa lica bivše zadrugarke", te ispriča kako se ona navodno provela u njenom društvu, kao majka njenog bivšeg dečka. Izvesni Stefan morao je da beži od nje, a ona ga je godinama proganjala, zajedno sa svojim drugaricama.

Iako je ona to uporno negirala, gospođa se nije zaustavljala, već je tvrdila da ima dokaze, a onda i žustro stala na stranu Marka Janjuševića Janjuša, koji je aferu na kraju "morao da istrpi".

"Majo, da li se sećaš ko je ovde?" upitala je gospođa pošto se uključila u program.

"Mislim da prepoznajem glas", istakla je Maja u "Zadruga, narod pita", kasnije ističući kako je u pitanju Lunin fan, koji joj "pakuje strašne stvari koje nisu istina".

"Majo, ti si malopre rekla da si razoktrila Janjuša, da li ja sada tebi mogu da skinem masku sa lica? Imala bih pet dana, a možda ni pet, mesec dana bih mogla da pričam, ali nemam ni prostora, ni vremena... Ti znaš šta si radila pet godina sa mojim sinom Stefanom, ti znaš da si nam uništila život, da si nas proganjala. Da si nam stan demolirala, da si moju majku šutirala, Stefanovu baku, zvali smo tvog tatu da dođe i da te vodi, a on je meni rekao: 'Snežana, ja ne ustajem u 4 sata ujutru za džabe.' Šta je to trebalo da znači? Majo, da li znaš koliko sam noći provela sa tobom u stanu, koliko noći asm te smirivala, tvoje drugarice si postavljala da ga prate, pa si me molila da svom sinu ne kažem? Da li se sećaš koliko puta si mu nokte zabijala u kožu, u leđa? Ja se grozim i počinjem da se tresem kako je moje dete izgledalo", pričala je gledateljka.

"Ovo nema veze sa vezom, ona živi u zgradi preko puta mene. Kada sam bila u svađi sa Lunom, prošle godine me je izvređala... Ja sam bila sa svojim dečkom Stefanom četiri godine, njegova majka je normalna žena, koja se ne zove Snežana. Ovo je komšinica, koja živi u zgradi preko puta moje zgrade", pravdala se Maja iznoseći potpuno suprotne detalje, dok je Janjuš sve slušao zgranuto.

