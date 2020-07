NE VOLIM MAJU! Marko Janjušević Janjuš otvorio dušu: Evo kako je STVARNO gledao bivšu zadrugarku s kojom je imao AFERU!

Marko Janjušević Janjuš istakao je da je Maju "voleo kao čoveka", ali da sada to više nije slučaj. Sa druge strane, bivša zadrugarka priznala je da je došla do tačke kada joj je lakše što se "sve ovo završilo", misleći na njihov odnos koji su negovali tokom boravka na rijaliti imanju u Šimanovcima.

Kako kaže, to uopšte i nije bila ljubav, jer je ona "imala iluziju", a sada iz dana u dan sve više otvara oči.

"Stigli smo do toga da je meni lakše otkad se ova priča završila. Da ne ostanem nedorečena ili da ispadnem veštica... Ja ne bih imala problem da je on meni rekao da želi da se vrati ženi, a govorio mi je da me voli. Za mene to nije ljubav, imala sam iluziju, iz dana u dan sve više i više otvaram oči. U zatvorenom prostoru i kad hoćeš da završiš, ne možeš. Ovo nije bila ljubav sa njegove strane. Mislim da me nikada nije voleo. Njemu to nek ide na obraz. Ja isključivo govorim o svojim osećanjima. Volela sam ga, bila sam iskrena u tome. Izmanipulisao me je, hajde da sam mu prva. Njegova trajna osobina je da je ženskaroš", ispričala je Maja u "Zadruga, narod pita".

Nakon priloga koji je prikazivao njenu i njegovu vezu, Janjuš je otvorio dušu.

"Pogledao sam ovo. Gledam ovo svakog dana po tri, četiri sata. Bude mi toplo, raznežim se, dođe mi da opet uđem u 'Zadrugu'. Vrate mi se emocije. Ne, ne volim Maju. Voleo sam je kao čoveka, ali sada ne", priznao je on.

"Ja sam bila iskrena. Da mi nije bilo lepo, ja te stvari ne bih radila", rekla je, zatim, Maja.

