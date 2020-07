MI SMO BILI DOBRI NEKAD! Mensur Ajdarpašić otvoreno o odnosu s Tomovićem: A kad sam OVO uradio on se ISKOMPLEKSIRAO?

Mensur Ajdarpašić osim o turbulentnim svađama s devojkom Minom, progovorio je javno i o svom odnosu s Vladimirom Tomovićem. Kako je istakao, oni su "nekad čak bili i dobri", međutim nakon izvesnih šala na Instagramu, bivši zadrugar je "povukao ručnu".

"Žao mi je što se ovo događalo. Hteo sam da me posluša, vređali smo se, vidim da je i njoj teško bilo", rekao je on u "Zadruga, narod pita" nakon snimka njihovih žestokih rasprava: "Samo volim kad mi nešto priznaš, u suprotnom ne mogu da steknem poverenje. Mina nije toliko bila u fokusu u rijalitijima pre ovog", objasnio je on, pa prešao na Vladimira Tomovića.

"Ne postoji poseban razlog, mi nismo razgovarali, ali kasnije je najviše bila Mina", kratak je bio on: "Mi smo čak bili dobri nekad, ali posle sam ja njega zafrkavao preko storija, pa se on iskomleksirao, biće mu bezveze ako ja sad budem pričao", dodao je Ajdarpašić.

