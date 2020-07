MISLIO SAM DA SE ŠALI I KADA JE PRIZNAO AFERU! Bivši zadrugar iskreno o Maji i Janjušu: Radio bi taj svašta kad POPIJE!

Kada je odgledao snimak svojih svađa s Majom Marinković, Nikola Orozović nije bio u stanju da se priseti baš svega. Svakako, istakao je kako se trudio da bude uz nju iako je smatra "generalno iritantnom", a za aferu s Janjušem verovao je da je - samo igra. "I ne sećam se ovoga. Ne znam šta da kažem za Maju. Trudio sam se da budem tu za nju. Umela je da me iznervira, ona je generalno iritantna", ispričao je on u "Zadruga, narod pita", pa nastavio o svom prijateljstvu s rijaliti dvometrašem, te javnoj prevari koju je počinio, a on je oštro osudio.

Ipak, našao se na meti raznih oprečnih komentara kao neko ko je "pomogao Janjuševiću da sve zataška".

"Ja sam proveo dosta vremena sa Janjušem, mislio sam da je njegov odnos sa Majom rijaliti igra. Mislio sam da se on šali i kad je priznao, mislio sam da se šali. Osuđujem javnu preljubu. Ja sam bio protiv toga, rekao sam mu: 'Neka ti je laka crna zemlja', kada se sve saznalo. Nije im to trebalo, ni njoj, ni njemu. Dok smo pričali, Janjuš mi je pričao o Eni i Kruni, stvorio sam mišljenje da je među njima sve super. Vraćao se u realnost, pa kad popije radio je svašta, čak je i plakao, i ja sam plakao sa njim", objasnio je Oroz.

