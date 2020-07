SVI ZNAMO KO SI I ŠTA SI, PRESTANI DA GLUMIŠ DOBRICU! Gavrić oštro o šok-aferama bivšeg cimera: Do koske ga RASKRINKAO!

Mirko Gavrić uključio se uživo u emisiju u kojoj je gostovao Nikola Orozović, pa se oštro obratio bivšem cimeru zbog šok-afere koju je, po njegovim rečima - sam izazvao.

"Kako si Džoni? Jesam ja nešto slagao? Ja nemam tri života da se bavim tobom... Kad bi skočio sa nivoa svog ega na nivo svoje inteligencije, poginuo bi. Postoji bitna razlika između mene i tebe, o meni se priča, a ti o sebi moraš sam da pričaš. Nikola, rijaliti se završio, prekini da glumiš. Svi znamo ko si i šta si. Nema potrebe da glumiš dobricu", grmeo je Gavrić.

"Brendon ti je pomogao, pružio ti je ruku, kupi mrvice slave koje možeš do septembra. Čovek koji neće da dospeju snimci do javnosti, on se ne snima. Nikola je svoje fetiše otkrio. Potvrdio si da si snimao. Da li si mi u 'Zadruzi' rekao da imaš zbirku svojih p*rno snimaka? Lažeš kao pas Nikola. O tome smo pričali ti i i ja, u*rao si se kao grlica. Brendon ti je bio jedini iskreni prijatelj, da nije bilo njega ne bi stigao dovde. I to sa Ivanom Krunić što montiraš napolju, to ti neće proći. I to si mi pričao za glumca, to je Đedović otkrio. Imali su jedan eksplicitniji momenat. Gospodin Vuk iz Crvenkapice može da otkrije. To je bilo mešano meso na roštilju. Bio je poslužen švedski sto, pa ko šta nabode. Ako budeš želeo da se baviš estradom, pomoći ću ti oberučke. Napravio si p*rno aferu, napravio si i gej aferu", nastavio je Mirko.

"Ja sam njega podržao kad se desila s*ks afera. Mirko, hvala ti na podršci", dodao je Brendon, dok ih je Oroz naizgled s puno nervoza slušao šta pričaju, pa se i nasmejao u jednom trenutku.

