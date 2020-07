SNIMAK VRELE AKCIJE NIKOLE OROZOVIĆA UGLEDAO SVETLOST DANA! Bivši zadrugar se oglasio, nije mu svejedno!

Otkako je jedan njegov kratak snimak vrele akcije završio na društvenim mrežama, Nikola Orozović se oglasio pa istakao kako mu nimalo nije prijatno zbog toga, te da nikako nije očekivao da bi ovako nešto moglo da se desi.

Nepoznatu istetoviranu devojku nije ni spominjao u svom izlaganju, koliko je samo naglasio da mu je "bez veze što se ono što on radi u svoja četiri zida deli preko interneta".

"Šta da vam kažem, neprijatno mi je zbog svega... Stvarno mi je glupo da komentarišem šta ja radim u svoja četiri zida, to je, složićete se, moja stvar i nisam ni pomišljao na to da će ovo ikada izaći, širiti se po mrežama... Stvarno mi je bez veze", izjavio je on ovim povodom.

Kurir.rs, M.G/Pink/Foto: Sonja Spasić

