BIĆU TI SA SESTROM! IŠAMARAĆU TE I STRPATI U ZATVOR: Bora izneo JEZIVE pretnje Orozoviću, a razlog je tek ŠOK! (VIDEO)

Bori Santani zasmetalo je to što je Nikola Orozović muvao njegovu bivšu devojku Milicu Kemez, a nakon toga ga nazvao "budaletinom".

foto: Printscreen

"Ja ti nisam Bane Čolak ja ću da te išamaram odmah na izlazu. Ivu ću da pošaljem u Osjek, a Milicu ću da pomirim sa Fićkom. A Orozovića ću da išamaram. Ti ćeš da budeš vozač Laste", rekao je Bora i dodao da će smuvati Nikolinu sestru.

Orozović je posle svega izabrao Milicu za "omiljenu" i to u inat Bori.

foto: Printscreen

"Ti si me Boro, majmunčino, sad poslao u hotel. Normalno sam pričala sa Orozovićem. Pitala sam ga da li me muva i ako me muva da se sklonim. Bora je to i hteo da bi nastavio sa svojim drugaricama, idem u Hotel", rekla je Milica.

"Strpaću ga u zatvor! U kuću ću mu ići u Aranđelovac, pričam bez sprdnje", dodao je Bora.

foto: Printscreen

