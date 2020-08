IVA GRGURIĆ SE I DALJE ČUJE SA MARINKOVIM SESTRAMA! Ostale su uz nju posle svega: A evo šta se STVARNO dešava s Filipom!

Iva Grgurić bez dlake na jeziku otkrila je kakav odnos ima sa sestrom bivšeg dečka, te njegovim rođakama. Kako je naglasila, to sa Marinkom nema nikakve veze, već sa time što im je odnos generalno čist i zdrav.

"Jedna je sestra, druga je rođaka. Ono što su objavile? Da, pohvalile su mi noge. Nema tu, zamisli, toliko smo dobre, kao da sam u njihovoj familiji. To nema veze sa Marinkom, on je moj bivši dečko. Imamo tako zdrav i čist odnos i to nam niko ne može osporiti i to može samo reći koliko smo mi kvalitetne osobe, jer su ostali uz mene posle svega", ispričala je ona u "Zadruga, narod pita", te se dotakla sadašnjeg dečka i njihove veze za koju se svako malo priča da je pukla.

"Danas se potegla priča da je to izneo Milan Petković, Filip je pozvao društvo i bio je i Milan, ja sam bila kod drugarice, sa nama je sve super, ali meni je pun inboks poruka... Ja sam to stavila sve na status, da umirim podršku, da je sve okej sa nama, tako da nije nikakav problem među nama", istakla je ona.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Pink

Kurir