TRAŽIO DEVOJKU PA ZAPATIO KORONU?! Marko Janjušević Janjuš zgranuo sve: I to me snađe! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš nakon rijaliti afere sa Majom, te pokušaja pomirenja sa suprugom Enom, ponovo je zatresao sve pošto je putem Instagrama rešio da bi da upozna devojku za ozbiljnu vezu. Pošto je to objavio, mnogi su odmah pomislili kako je na kraju ostao sam, samo da bi on to izbrisao i istakao kako ipak ne traži nikoga, jer je "emotivno skrhan".

"Šalim se, ne tražim devojku. I dalje sam emotivno skrhan" napisao je on, ali iznenađenjima tu nije bilo kraja.

Naime, naočigled umoran i prehlađen, Janjuš je snimio kratak snimak u kom otkriva kako ga je "i korona snašla".

"Samo mi je još korona trebala. I to me snađe", rekao je on u snimku na pomenutoj društvenoj mreži, pa zabrinuo brojne fanove koji nisu sigurni da li je to istina.

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs, M.G/Foto: ATA Images

Kurir