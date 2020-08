KAD JU JE KULIĆKA ČULA ŠTA PRIČA, ODBRUSILA JOJ KAO NIKAD DO SAD! Isterao te je iz kuće, prodaješ telo za novac, SRAMOTA

Marija Kulić ostala je u šoku kada je čula kako su se Ivana Šopić i Stefan Karić raskantali. Razgovarajući o rijaliti odnosima nakon snimka koji je prikazao prepiranje Šopićeve, njenog bivšeg i Maje Marinković, nije štedela na rečima pa joj je odbrusila kao nikad do sad.

Posebno joj je teško palo da je sluša kako priča o svojim "gradskim mrljama", zbog kojih ju je, navodno, Karić i ostavio i to tako što ju je "izbacio iz kuće".

"On je rekao da mu je krivo što je to tako ispalo, mi smo se sporazumno rastali", rekla je Ivana.

"Mene samo zanima da koji način joj je rekao da napusti kuću?" upitala je tada Marija.

"Rekao joj je da ide kod majke, verovatno je saznao za te golamne", dobacila je Miljana.

"On je taj koji je bio drugačiji i nervozan i to je to! Dosta toga sam ja njemu nakon raskida zamerila, on kad je odgovarao na pitanje zašto smo prekinuli, on je govorio da je zbog moje prošlosti, od tada je stvarno krenuo teror, mene ne zanima to, naslovi, ali eto, mene je uvredilo što on u tom trenutku nije razmišljao kakve je odgovore davao", pričala je Ivana.

"On je iskreno kao muškarac rekao šta ga je povredilo. On tebe možda nije upoznao takvu u rijalitiju, on nije verovao ni uključenjima, ni onim devojkama koje su bile u žiriju, nije verovao, ali zato kada je izašao i video sve svojim očima, ti si trebala da ga pripremiš u rijalitiju još na to, da ti se ne bi dogodilo ovo što je najveća sramota, da jedna devojka doživi da je momak istera iz kuće. Sramota je za tog čoveka, da joj se obraća vulgarno, ali je njegova (Osmanova) sramota, nije moja, time bruka svoje dete, lepo je Miljana rekla da njega nije vaspitavao otac, sasvim se drugačije ponašao. On je večito željan slave, popularnosti, pa makar i na najgori način i vređa je, tako da nemam reči! Najgora stvar koju si mogla da uradiš jeste da prodaješ svoje telo za novac", rekla je Marija, komentarisajući ujedno i "prepucavanje" njene ćerke i Osmana Karića, Stefanovog oca, u emisiji "Zadruga, narod pita".

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Pink

Kurir