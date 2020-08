ŠOPIĆEVA OTVORENO O PORODICI KARIĆ, VLADIMIRU TOMOVIĆU I JANJUŠU! Ljubav je mene promenila, a on me je PONIZIO!

Ivana Šopić kao gošća na jednom radiju osvrnula se na svoju rijaliti vezu, te odnos sa Tomovićem, kao i Janjušem. Naglasivši da je prebolela Stefana uz pomoć majke te da ne pati više za njim, rešila je da razveže jezik i progovori o svemu "hladne glave".

"Sve smo rešile mama i ja. To je sada u najboljem redu. Ja nisam zaljubljena, ne patim za bivšim. Mislim da pričaš o poslednjem momku. Onom Marku... Šalim se", počela je Ivana u "Amneziji" koju vodi Bora Santana.

"Marko Janjušević joj ne izlazi iz glave..." prokomentarisao je voditelj.

"Ne, ne... Lupila sam ime. Nije mi Janjuš pao na pamet. Što se tiče Stefana i mene to je završena priča. Da ih ne poznajem, jako bi mi čudno to bilo što su ugostili Mensura, mene su dobro ugostili Stefan i Osman, tako da mi je to na mestu. Nisam znala da su Stefan i Mensur toliko dobri prijatelji, ali eto neka prijateljstva se rađaju i nakon rijalitija. Osman me nije vređao, ali me je ponižavao. Podsetiću te na one komentare na Instagramu. Osman me nije zvao posle raskida, mislim da je jedva čekao da se diskonektujemo. Ja sa čovekom ništa nisam imala, nego sa njegovim sinom", ispričala je Ivana.

"Mislim da nije trebalo da bude toliko prisutan u Stefanovoj i mojoj vezi, ali on je uvek imao neku želju da izrazi svoje mišljenje. U Stefana sam bila zaljubljena, u Janjuša nisam. Mislim da sam se zbog ljubavi samo promenila i postala druga osoba. Na Vladimira nisam pala, na Filipa sam pala jer mi se sviđa što je urban, a kod Stefana mi se svidelo to što je bio u tom stilu devedesetih. Svidelo mi se što je staložen i stabilan, miran, zreo...", dodala je ona.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Sonja Spasić

Kurir