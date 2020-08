MIMA JE OCRNILA! Za nju je Pešićeva ZLO SRBIJE: Ko zna koliko je kuća plakalo zbog tebe, lukava RASTURAČICE BRAKOVA!

Miroslava Živković i te kako je zamerila Jeleni Pešić na izgovorenim rečima tokom jednom televizijskog gostovanja, tokom kojeg je između ostalog spomenula i Milicu Kemez, kojoj je Mima brzo stala na stranu. Pešićevu je prozvala zlom i rasturačicom brakova, te tvrdila da će rasturiti svaku kuću u koju bude ušla,

"Ajde ljudi okej, neka sam ja i ovo i ono, neka kažu svašta. Ama, mene zanima koje je njeno zanimanje? Šta je ona po struci, za šta je talentovana? Kaže 'moji fanovi', okej. Ama čega fanovi? Stvarno me to zanima, majke mi moje. Uđeš u rijaltii kao fitnes trener, pevač, šoumen, frizer... Ali zbog čega je ova devojka ušla, o čemu ona priča? Da budeš voditelj, ne zna rečenicu da sastavi. Jbg, neko mora i treća da bude da bi došla do izražaja", počela je Mima, a ubrzo je brutalno zagrmela.

"Opet imam potrebu da se oglasim povodom zlobne Pešićke, takozvane dame što je isprozivala Milicu Kemez sinoć. Milicu jesam napala i bila grupa prema njoj, pa i da mi je rođena sestra opet bih, jer je skrenula sa puta a da nije, greške nema, bila bi pobednik Zadruge 3 jer je devojka pretalentovana i inteligenta. Sa druge strane, zemljo Srbijo, devojka je odrasla bez roditelja, bez podrške i ljubavi, a neko sa porodicom skrene sa puta i pri tom nije ni svestan svojih grešaka, dok Milica je iskrena do srži devojka i sama se borila kako zna i ume. I onda dođe zlo Srbije da komentariše Milicu, a pri tom nema nikakvo zanimanje osim da krade tuđe momke i muževe jer je bolesnica koja uživa da bude traća, to je prokletstvo koje ona nosi sa sobom, i nikada neće biti srećna. Hajde što roditelje nije imala, znala si to, nego si zapela i Boru da joj uzmeš, dečka u kome je videla sigurnost neku... Bora drug? Pa gde je taj Bora bio kad si se družila sa Markom? Kad joj je g*zica u pitanju, zaj*be save oko sebe. Treba da bude svakog sramota da govori ružno o Milici, devojci koja je odrasla bez roditelja, a da podržava perfidnu, lukavu, namazanu, isfrustriranu, kradljivicu muževa Jelenu Pešić", pisala je Mima, ali nije se tu zaustavljala.

"Dama zakopčana do grla, a s*se na sve strane i butkice, jer moraju da se zavedu oženjeni lvatori puni para, jer od čega da živi dotična, kada nema zanimanje. Jadna li si Pešićka, ko te ne zna skupo bi te platio k*čketino jedna zlobna i lukava, jadan onaj kome si ti prijatelj, ulizice jedna. Mića te voli? Pa Mića je 10 puta rekao "pušikvaka" u emisiji. Tebe normalni ljudi ne vole. I ti pratioci na Instagramu, sve je to ista bagra kao i ti, a normalne i borbene devojke su u manjini jer je Srbija puna takvih kao ti, i to je žalosno ali istinito. Vuci to svoje d*pe kod nekog parajlije, razvedi ga i udaj se, to ti je namera, ne uzimaj Milicu u usta koja je za tebe institucija. Ko zna koliko kuća je zaplakalo od tebe, jer u čiju ti kuću uđeš nastaće haos i razdor, sve će da se sazna. Rasturačice brakova! Pokrij se i ćuti sramoto Srbije", poručila je ona putem društvene mreže Instagram.

