VI STE HTELI DA UBIJETE! Anabela uperila prstom u ženu koja je pokušala da je PREGAZI KOLIMA jer podržava njenu ćerku?!

Jedna vatrena obožavateljka Lune Đogani je, kako se navodi, "otišla korak napred" pa zbog osećanja prema svojoj miljenici krenula kolima na njenu majku Anabelu. Prema rečima izvora, izvesna žena satima je čekala pevačicu kod njene zgrade, a kada ju je ugledala navodno se uputila automobilom na nju, što je ona srećom izbegla.

Prema daljim navodima, ista ta obožavateljka se uključila u emisiju u kojoj je Anabela bila gost, kada je pevačica "uperila prstom" u nju i raskrinkala je pred svima.

"Upravo su mi javili da je ova osoba koja me vređa ona ista gospođa koja je nedavno htela da me pregazi autom. Sad mi je stigla poruka. Pretite mi smrću! Pokušali ste da me ubijete!" isticala je Anabela Atijas.

