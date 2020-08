LUNA DRHTAVIM GLASOM PROGOVORILA O ANABELI: Meni je žao, ali ne mogu svoj život da menjam! Marko je CEO moj SVET!

Luna Đogani je otkrila sve o svom poljuljanom odnosu sa majkom Anabelom Atijas.

"Ljudi vide ono što žele. Ali ja nisam više u rijalitiju, ne moraju da vide kad sam tužna. Svi mi na Instagramu pokazujemo lepe trenutke. Ali ne mogu da budem 100 posto srećna jer mi najbitniji deo života nije kakav bih ja želela da budem. Svakodnevno se uhvatim za telefon da je pozovem, ali mislim da to nije dobro u ovom trenutku. Ona to u dubini duše želi, ali s druge strane je ljute i povređena i to preovladava. Ona ima pogrešno mišljenje, ima ljude oko sebe koji je pogrešno savetuju o meni. Da je moj život bolji bez nje ona to misli i u to je ubeđena, vodi se time da sam je odstranila, da mi je Marko ceo svet. Ali to nije tako, nije istina, žao mi je što tako misli. Kad ne budu uticali fanovi i tuđa mišljenja, onda će biti ok. Mi smo se i posvađale zbog nekog fana, uticala je na naša osećanja, mi smo se tad posvađale i ne razgovaramo. Žao mi je što posle 24 godine bliskosti što smo dozvolile da nas pojede rijaliti. Nekad smo imale skladan život, kad smo bile ona i ja, i moje sestre. Dozvolili smo da nam drugi ljudi upravljaju osećanjima i mišljenjima. Zato želim da prođe neko vreme, da prođe taj talas udarni, i kad se sve slegne, kad budemo razmišljale samo našim mozgovima i da razgovaramo" rekla je Luna.

"Ona vidi neku drugu Lunu, a ja sam ista, pogotovo kad sam sa njom, kad bi se našle i zagrlile se ona bi osetila onu Lunu koju je ona rodila. Ja nikad ne mogu da se promenim, moj karakter i moja srž, niko to ne može da promeni, niti ja želim da promenim jer sam to ja. Ona treba da se fokusira na to da ona zna ko sam ja" dodala je Đoganijeva.

"Ja se nikad nisam javljala da komentarišem, meni je teško i mučno da slušam takve životne priče. Meni je žao, ali ne mogu svoj život da menjam, ja prosto moram da pričam istinu. Moj život je takav da majka nikad nije povisila ton na mene, da ja nisam na nju, ne želim da ih vređam, ali moram da pričam istinu. Ja ne psujem ispred roditelja, niti oni ispred mene. Možda je to što imamo Pecu napravilo od nas da budemo takvi ljudi. Skoncentrisani smo na to da bude sloga, mir, ljubav. Meni je Gagi rekao da time provociram Lunu" navela je Jelena.

"Jelena je apsolutno u pravu. Nikad mi se ovo nije desilo sa majkom i sa tatom. Da izgovorim neke reči, tamo se sve to desilo. Lepo mi je da slušam da neko ima sve onako kako sam ja želela da imam. To je zapravo porodica, Peca vas tako čvrsto drži, zato ste složni, to je snaga, to je stvarno prelepo. Koliko se oni vole, kako ju je mazio, meni nije bilo dobro. To mi je jedan od najemotivnijih trenutaka u Zadruzi, to je tvoje bogatstvo. Da sam mogla da biram, ne bih htela da mi se roditelji raziđu, da se sve ovako izdešava" navela je Luna u emisiji "Zadruga - narod pita"

