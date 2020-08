LUNA ĐOGANI PROGOVORILA O UDAJI ZA MARKA! Otkrila sve o trudnoći, BEBI, pa se dotakla o svom UGROŽENOM zdravlju

Jelena Pešić i Luna Đogani pričale su o svom emotivnom statusu i otkrile svoje planove za budućnost.

Nemam dečka, ali imam nekog ko me intrigira. Nov je, upoznala sam ga kad sam izašla iz Zadruge. Ja volim da vidim trud. Glupo je da obaveštavam, a ni on nije obavešten. Svaku drugu noć smo u kafani. Šalim se, postoji taj dečko koji mi izaziva osmeh. On mi je za petama, ne bih volela da shvati da pričam o njemu - rekla je Jelena.

foto: Printscreen Pink

Jelena Pešić i Luna Đogani pričale su o svom emotivnom statusu.

Nemam dečka, ali imam nekog ko me intrigira. Nov je, upoznala sam ga kad sam izašla iz Zadruge. Ja volim da vidim trud. Glupo je da obaveštavam, a ni on nije obavešten. Svaku drugu noć smo u kafani. Šalim se, postoji taj dečko koji mi izaziva osmeh. On mi je za petama, ne bih volela da shvati da pričam o njemu - rekla je Jelena.

- Da li Jelena misliš da se ti nekim sviđaš, mislim na Đeksona - rekao je Darko.

- Mi se čujemo, ja sam se samo nasmejala na to. On je jako interesantan, on me uvek nasmeje. Đekson je super, ima super energiju, a još se nismo upoznali, pozdrav za njega - dodala je Pešićeva, a onda progovorila o Vladimiru Tomoviću: - Nisam se čula sa njim, kada sam izašla čula sam da je pričao loše stvari za mene, s moje strane nema zle krvi. Žao mi je što nismo istrajali kao drugari, ne verujem da ćemo se čuti, ja ga prva neću kontaktirati - dodala je Jelena.

foto: Printscreen/Instagram

Luna o zdravstvenom stranju - Što se tiče mog psihičkog stanja, vidi se da sam jača nego što sam bila. Biću bolje, dobro sam. Svi mi kažu da sam ojačala dosta. Fokusirana sam na to da ozdravim i da budem dobro. Meni se stanje pogršalo kad sam izašla iz "Zadruge", pa sam pala u depresiju. Ja sam paničar, ali sam brzo reagovala, moja doktorka je to brzo rešila. Sad je bolje nego što je bilo. foto: Printscreen Pink

kurir.rs

Kurir