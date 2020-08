LUNA, SAD JE KASNO! Pešićeva joj odbrusila bez dlake na jeziku zbog JEZIVIH PRETNJI: A Đoganijeva manja od MAKOVOG ZRNA!

Jelena Pešić i Luna Đogani našle su se oči u oči, ali napomenule da ne gledaju jedna drugu kao "ljute rivalke", a posebno ne sada kada više ne borave na rijaliti imanju u Šimanovcima. Međutim, Pešićeva je Đoganijevoj i te kako skrenula pažnju na pretnje njenih fanova, ističući da bi nju bilo sramota da se "njeni tako ponašaju".

"Jelenu ne gledam kao rivalku, niti se tako osećam. Nisam je tako gledala, a pogotovo ne sad. Jelena je poslednja osoba kojoj mogu nešto da zamerim. Osobe od kojih sam više očekivala su me razočarale, nego ona sama", počela je Luna u "Zadruga, narod pita", a Jelena se brzo nadovezala.

"Ja tek mogu da kažem da meni Luna nije rivalka. U njoj nisam videla rivalstvo, niti da se borim protiv nje. Kad slušam nju, prija mi da čujem, ali kasno je za komentare. Kad je ušla sa pričom da ja imam nešto sa Markom, izazvala je ljude da ospu paljbu kad sam ja u pitanju. Ja ne znam da li oni čuju šta ona priča. Ja ništa nisam uradila da Luna bude nesrećna. Ti ljudi nenormalno prete. Ne znam šta sam im uradila. Ne dobijam pretnje od fanova ostalih. Nisam ja kriva zbog toga, nego ti, ti si tim stavom pozvala na to. Do ljudi ne dopire to što smo nas dve pričale. Ja bih bila osramoćena i ne bih bila ponosna na sebe, da moji ljudi tako prete. 'Zgaziću te kolima', 'metak u čelo', hoću da javnost zna kakvi ljudi koga vole... Sa Lunom sam imala najmanje svađa. Nikad je nisam uvredila", oštra je bila Pešićeva.

"Fanove ne mogu da zaustavim ni kad je moja majka u pitanju, a kamoli Jelena", istakla je Luna.

foto: Printscreen Pink

"Time što prete bilo kome, ne doprinose ni meni ni Marku da budemo srećni. Ja nisam tražila od njih da bilo koga napadaju. Ja se sa fanovima borim tri godine, ja te razumem, kad bih mogla da učinim nešto, veruj mi da bih nešto uradila. Sto puta sam se obratila, pisala 'storije'. Dobijam i ja pretnje, Mensurovi fanovi su mi pretili, a mi nismo imali konflikt. Ja ne mogu da utičem na te ljude", zaključila je Luna.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Pink

Kurir