JAVIO SE ANABELIN I LUNIN PRIJATELJ ILIJA PEČENICA Otkrio sve detalje o aferi 2.000 dinara i Miljkoviću!Atijasova JECALA

Ilija Pečenica, prijatelj Anabele Atijas i Lune Đogani, javi se u program uživo kako bi otkrio sve detalje o aferi 2.000 dinara, ali i Marku Miljkoviću.

Anabelči, mnogo te volim. Ti znaš kakva si majka, prijatelj. Javna si ličnost 27 godina, pregršt hitova, pregršt klinaca koji smo rasli uz tebe. Preteško je nekad slušati, ne želim da budem patetičan, hvala ti što si bila tu uz moje detinjstvo i hvala ti što si mi prijatelj. Miljana, ti si preslatka, ti si rijaliti igrač koja zaista vredi. Prosto si zanimljiva i sve naj. Anabela je od 1994. godine na sceni. Anabela, Zorica, Gagi i Mića su stekli karijere pre rijalitija i to mora da se poštuje. To je tako. Gagi je napravio "Funky G", da nije bilo Anabele, ne bi bilo ni grupe. Svi ostali ste ušli iz nekih vaših razloga - rekao je Ilija.

- Ja Lunu znam pre rijalitija, ta Luna je bila poznata pre rijalitija i to je činjenica. Kad je ušla u prvu sezonu bila je osoba za koju je narod znao, preko Anabele i Gagija. Ljudi koji se javljaju i pričaju priče, to su budalaštine. Hvala ti Anabelči, što te poznajem i volim te puno. Ja ne mogu Lunu da otpišem, ali bio sam jako ljut. Da se ne vraćam na "2.000 dinara" i ostalo. Znao sam koliko je Anabela bila uz svoju decu. Ona je putovala, peva petak-subotu, ostavljala je pregršt para za Ninu. Mene je toliko povredilo kad se Marko oglasio sa pričom. Ja znam kakva je Anabela majka, život bi dala za svoju decu. Doček Nove godine 2020. je ta Anabela trčala, imala je avion za Makednoiju, pevala dnevnu žurku, uveče se vratila i otišla za Zagreb da peva noćnu žurku da bi obezbedila svojoj deci. Zbog toga mene ove stvari bole. Ta žena je ginula za svoju decu. Ja bih svakom poželeo majku kao što je Anabela. Rekao sam joj da je postala Lunina šnajderka i čistačica, da bi joj sad neko osporavo majčinstvo. Svakom bih poželeo majku kao što je Anabela. Sa njom sa prošao mnogo toga. Kad je Luna tražila bilo šta, Anabela je bila tu za nju, ne Gagi i Nađa. To nije bio tvoj posao, ti si bila majka - govorio je Ilija.

-Ja sam i dalje njegov drug. Sa njim sam isto seo i popričao, kao i sa mojom Lunom. Anabela mi nikad nije ništa rekla za to. Nikad me nije pitala da li sam se video sa Markom ili ne - rekao je Ilija.

